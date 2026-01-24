Primera venta de petróleo venezolano a EE. UU. rompe con estilo chavista

GENERANDO AUDIO...

Bajo el chavismo, se nacionalizaron empresas petroleras. Foto: Reuters

Esta semana, la encargada del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el ingreso de 300 millones de dólares producto de la venta de petróleo venezolano gestionada por Estados Unidos, como parte de un acuerdo que podría alcanzar 500 millones de dólares en total y que se prevé sea destinado a apuntalar la economía frente a la severa inflación que afecta al país sudamericano.

Este movimiento representa una ruptura con el modelo de mercado petrolero instaurado durante el chavismo, caracterizado por la caída de exportaciones hacia EE. UU., la imposición de sanciones internacionales y el cambio de socios comerciales clave durante más de una década.

El auge del petróleo de Venezuela

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, con la creación de Petróleos de Venezuela (PDVSA) como operador central del sector, tras la toma de control de las concesiones extranjeras.

Durante los años posteriores, Venezuela consolidó su posición como uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, y para finales de la década de los noventa alcanzó niveles récord de producción y exportación, impulsados por la internacionalización de PDVSA y la llamada apertura petrolera.

Entre 1990 y 1999, la empresa estatal creció hasta registrar un pico de producción de 3.3 millones de barriles diarios en 1998, de acuerdo con datos de la OPEP, y fortaleció sus exportaciones hacia los principales mercados internacionales, en especial Estados Unidos.

El mercado con EE. UU. antes del chavismo

A mediados de los años noventa, Estados Unidos era uno de los principales destinos del crudo venezolano, con volúmenes significativos enviados directamente a refinerías norteamericanas y con la operación de filiales de PDVSA, como Citgo, dentro del mercado energético estadounidense.

Este flujo se mantuvo durante años y consolidó una relación comercial que posicionó a Venezuela como proveedor confiable y estratégico, particularmente para refinerías ubicadas en la costa del Golfo, de acuerdo con información histórica de la paraestatal.

La política antiimperialista de Hugo Chávez

Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la política petrolera redefinió la presencia de Venezuela en el mercado global. Bajo un discurso de confrontación con Washington, el gobierno impulsó una estrategia menos orientada al mercado estadounidense y más cercana a socios como China, lo que derivó en una reorientación gradual de exportaciones.

Aunque durante buena parte de la década de los 2000, Venezuela continuó exportando petróleo a EE. UU., incluso en volúmenes relevantes, las relaciones bilaterales se tornaron cada vez más tensas en torno al discurso de una posible invasión por el crudo venezolano. Hacia la década siguiente, este deterioro se tradujo en sanciones que comenzaron a restringir progresivamente la llegada de crudo venezolano al mercado estadounidense.

Las entregas “especiales” de Chávez a EE. UU.

Durante el gobierno de Hugo Chávez, PDVSA realizó la entrega de varios cargamentos de combustible para calefacción en territorio estadounidense, principalmente en zonas de bajos recursos de Nueva York y Boston.

A través de su subsidiaria Citgo Petroleum, el programa “Friends of the Americas” (FOTA) ofreció combustible a bajo costo o de manera gratuita durante el invierno, como un gesto de “solidaridad” y, al mismo tiempo, como respuesta política a la relación tensa con el gobierno de George W. Bush.

Estos envíos fueron utilizados por Chávez como una forma de crítica a la política exterior de EE. UU. En 2006, en el punto más alto del programa, el entonces mandatario venezolano encabezó un discurso para lanzar formalmente la iniciativa, aunque esta ya operaba desde 2005.

Gas y otros energéticos en la historia petrolera

Históricamente, Venezuela también ha tenido presencia en mercados de gas y derivados, aunque este segmento nunca alcanzó la misma escala ni protagonismo que el crudo, de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Según datos energéticos, el país no participa de manera significativa en el comercio internacional de gas natural licuado (LNG), pese a diversos planes estatales de expansión anunciados en años recientes que no lograron consolidarse.

Producción petrolera de Venezuela, antes y durante el chavismo

De acuerdo con datos de PDVSA y la OPEP, la producción petrolera venezolana desde la nacionalización registró el siguiente desempeño:

Década de 1970

1976–1979: 2.3–2.4 millones de barriles diarios

Década de 1980

1980–1989: 2.0–2.2 millones de barriles diarios

Década de 1990 (apertura petrolera)

1990–1999: 2.8–3.3 millones de barriles diarios

Pico en 1998: 3.3 millones de barriles diarios

Década de 2000 (inicio del chavismo)

2000–2009: 2.6–3.0 millones de barriles diarios

Década de 2010 (deterioro acelerado)

2010–2019: de 2.4 a 1.0 millón de barriles diarios

A partir de 2020, la tendencia del mercado continuó a la baja, con un impacto directo en las finanzas públicas del país.

Colapso bajo Nicolás Maduro y sanciones (2019–2024)

Desde 2019, Estados Unidos impuso sanciones directas a PDVSA, bloqueando el acceso del crudo venezolano al mercado estadounidense y acelerando el deterioro de la industria petrolera en producción y exportaciones.

La producción, que había superado los 3 millones de barriles diarios antes del chavismo, cayó a alrededor de 1 millón de barriles diarios o menos hacia 2024, lo que representa una disminución cercana al 80 % respecto a niveles históricos, según análisis sectoriales.

Producción petrolera venezolana desde 2020

Producción promedio anual (millones de barriles diarios):

2020: 0.94

2021: 0.56

2022: 0.52

2023: 0.61

2024: 0.75

2025 (PDVSA reporta): 1.03

Con la imposición de sanciones, las exportaciones directas de crudo venezolano a EE. UU. se redujeron prácticamente a cero entre 2020 y 2022. Aunque se otorgaron licencias temporales a empresas como Chevron, la relación comercial energética con Estados Unidos se mantuvo limitada frente a décadas anteriores.

Tras caída de Maduro, ¿qué sigue para el petróleo venezolano?

El 3 de enero, en una operación rápida, Nicolás Maduro fue arrestado por fuerzas armadas de Estados Unidos, bajo acusaciones relacionadas con delitos de crimen organizado.

Para el 7 de enero, funcionarios del gobierno de Donald Trump, junto con empresarios petroleros estadounidenses, comenzaron a implementar un plan para asumir el control de la comercialización del petróleo venezolano de forma indefinida.

De acuerdo con el propio mandatario estadounidense, el plan contempla inversión en infraestructura petrolera y acuerdos con el gobierno interino para que, a través del petróleo, se inyecten recursos a la economía venezolana.

La recepción de los primeros 300 millones de dólares por la venta de petróleo venezolano a Estados Unidos —gestionada, supervisada y comercializada por Washington— simboliza así la ruptura definitiva del modelo petrolero que predominó durante el chavismo.

