Jefa diplomática de EE. UU. llega a Venezuela tras caída de Maduro

La jefa diplomática de Estados Unidos, Laura Dogu, llegó este sábado a Caracas, en medio del proceso de restablecimiento de relaciones entre EE. UU. y Venezuela, tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La funcionaria encabezará la misión estadounidense como encargada de negocios, marcando un nuevo capítulo diplomático entre ambos países.

La llegada ocurre luego de que las relaciones bilaterales se rompieran en 2019, cuando Washington desconoció la reelección de Maduro y respaldó un gobierno opositor liderado por Juan Guaidó.

Relación entre EE. UU. y Venezuela cambia tras salida de Maduro

El proceso diplomático comenzó después de que Maduro fuera capturado durante un operativo militar estadounidense. Tras su salida del poder, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando y modificó la postura histórica contra Washington.

Rodríguez impulsó cambios políticos y económicos, entre ellos la apertura del sector petrolero a inversión privada y una amnistía general. También ordenó el cierre de la prisión del Helicoide, señalada por organizaciones como centro de tortura.

Rodríguez pidió evitar represalias y declaró: “Pido en nombre de los venezolanos que no se impongan la venganza, la revancha ni el odio”.

EE. UU. busca reactivar cooperación diplomática con Venezuela

Autoridades estadounidenses confirmaron que la llegada de Laura Dogu forma parte del plan para reactivar la embajada cerrada desde 2019. Dogu fue embajadora en Nicaragua y anteriormente trabajó como subjefa de misión en México.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó que espera restablecer pronto la relación con Caracas. Además, el presidente Donald Trump calificó a Rodríguez como una líder “formidable”, destacando la comunicación constante entre ambos gobiernos.

La reapertura diplomática también contempla el análisis para retomar vuelos comerciales entre los dos países, suspendidos desde hace siete años.

Amnistía y liberación de presos marcan nueva etapa en Venezuela

La presidenta interina anunció una amnistía que abarca 27 años de gobiernos chavistas. Según la ONG Foro Penal, Venezuela mantiene más de 700 presos políticos.

Familiares de detenidos celebraron el anuncio. Shirley Rincón, con tres familiares encarcelados, declaró: “Es una noticia fabulosa, tengo mi corazón gozante”.

Las autoridades venezolanas también plantearon crear un nuevo sistema de justicia, mientras organizaciones civiles continúan denunciando irregularidades en el aparato judicial.

El restablecimiento diplomático entre EE. UU. y Venezuela continúa en evaluación y podría incluir nuevas medidas políticas y económicas en los próximos meses.

