Confirman filtración del premio Nobel de Corina Machado; iniciarán investigación

El Instituto Nobel no descarta a un “actor estatal” como responsable. Foto: AFP.

La entrega del Premio Nobel de la Paz del 2025 a María Corina Machado se filtró de forma “ilegal” antes del anuncio oficial, por lo que iniciarán una investigación.

Así lo confirmó el Instituto Nobel, al señalar que, durante la noche del 9 al 10 de diciembre del 2025 -un día antes del anuncio- se dispararon las apuestas de probabilidad a favor de la opositora venezolana en la plataforma de apuestas Polymarket.

Según el instituto, la probabilidad era del 3.75% dentro de dicha plataforma. Sin embargo, se disparó a un 73% en el lapso de unas horas, indicó AFP.

Para entonces, ningún especialista o medio de comunicación había publicado que Corina Machado figuraba entre las favoritas.

El portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim, indicó que iniciarán una investigación interna para identificar quiénes filtraron la entrega del reconocimiento a Corina Machado.

“Se puede afirmar con certeza que algunos actores pudieron obtener ilegalmente información sobre la decisión” del Comité”, resaltó.

No descartan a “actor estatal” como responsable de filtración

Erik Aasheim reconoció que, hasta el momento, no han podido determinar cómo se obtuvo la información, ni las circunstancias de dicha filtración. No obstante, el instituto detectó vulnerabilidades en su sistema informático, mismas que corrigieron.

“Nuestras investigaciones no permitieron establecer cómo se obtuvo la información, ni la identidad de la persona o entidad que la consiguió, ni si se trataba de un actor privado o estatal.”

En cambio, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, declaró al diario Verdens Gang que no era “absurdo” considerar que un “actor estatal” pudiera ser el responsable.

La entrega del Premio Nobel

El pasado 15 de enero, Corina Machado tuvo una reunión con Donald Trump, donde le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz. El presidente de Estados Unidos señaló que fue “un gesto maravilloso de respeto mutuo”.

Sin embargo, eso no hizo que Corina Machado fuera contemplada para suceder a como presidenta a Nicolás Maduro en Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos dejó que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez , quedara como mandataria interina, debido a que tiene el respaldo del ejército venezolano.

Tras esto, el Instituto Nobel indicó que Corina Machado no deja de ser la galardonada, sin importar lo que ocurra “con el diploma o la medalla del premio”.

En un comunicado, indicó que “un galardonado puede hacer lo que quiera con la medalla, el diploma o el dinero del premio”.

“Aunque la medalla o el diploma cambien de propietario, eso no modifica para nada la identidad de la persona o la organización a la que el premio Nobel de la Paz fue otorgado.”

