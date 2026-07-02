Escalaron el Empire State sin autorización: quiénes son, qué castigo enfrentan y los casos que los antecedieron

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Empire State. Foto: Reuters

Los acróbatas rusos Angela Nikolau e Ivan Beerkus fueron detenidos en Nueva York tras escalar de forma ilegal el Empire State Building, una acción que forma parte de la historia que relatan en el documental de Netflix “Skywalkers: A Love Story“.

De pedirse matrimonio en uno de los puntos más icónicos —y peligrosos— del mundo a acabar detenidos unos minutos más tarde. Los acróbata rusos Angela Nikolau e Ivan Beerkus escalaron el Empire State y ahora enfrentan a cargos como poner en peligro a terceras personas de forma… pic.twitter.com/2zWwG5nUnm — EL PAÍS México (@elpaismexico) July 1, 2026

De acuerdo con las autoridades, ambos enfrentan cargos relacionados con allanamiento de morada y por poner en riesgo a otras personas durante la escalada, una práctica conocida como rooftopping, que consiste en subir sin autorización a edificios de gran altura para obtener fotografías o videos desde la cima.

The two suspects accused of climbing the Empire State Building and unfurling a massive banner are escorted by police during a perp walk in New York City.



Authorities say Netflix stars Angelina Nikolau and Ivan Kuznetsov scaled the iconic skyscraper before hanging the banner from… pic.twitter.com/5Bv6lPKR1R — Fox News (@FoxNews) July 2, 2026

Aunque el caso volvió a colocar al Empire State Building en el centro de atención, no es la primera vez que una persona intenta conquistar el rascacielos sin autorización.

¿Quiénes son Angela Nikolau e Ivan Beerkus y qué cargos enfrentan?

Angela Nikolau nació en una familia vinculada al circo en Rusia y desde joven desarrolló habilidades en acrobacia y equilibrio. Con el paso de los años se convirtió en una de las figuras más conocidas del rooftopping, actividad que consiste en escalar edificios, puentes y estructuras de gran altura para capturar imágenes desde lugares de difícil acceso.

Su trabajo en redes sociales la llevó a colaborar con el fotógrafo y acróbata ruso Ivan Beerkus, con quien posteriormente inició una relación sentimental. Ambos recorrieron distintos países realizando ascensos a edificios, grúas y rascacielos, registrando sus recorridos en fotografías y videos.

Su historia quedó plasmada en el documental “Skywalkers: A Love Story“, estrenado por Netflix, donde muestran los riesgos que enfrentan para realizar este tipo de escaladas y el impacto que esa actividad tuvo en su relación.

La reciente escalada al Empire State Building derivó en su detención por parte de la Policía de Nueva York. Según la información dada a conocer por las autoridades y medios estadounidenses, ambos enfrentan cargos por allanamiento de morada (criminal trespass) y por conducta temeraria al generar un riesgo para otras personas.

En caso de ser declarados culpables, las sanciones dependerán de la resolución del tribunal y del grado de los delitos imputados. En este tipo de casos, la legislación del estado de Nueva York contempla multas, libertad condicional o penas de cárcel, dependiendo de las circunstancias específicas y de los antecedentes de los acusados.

¿Quiénes más han escalado ilegalmente el Empire State Building?

El Empire State Building ha sido escenario de varias escaladas no autorizadas a lo largo de su historia; los casos más emblemáticos son los de Alain Robert y George Willig.

Alain Robert

El francés Alain Robert, conocido como el “Spider-Man francés”, escaló el Empire State Building en 1994 utilizando únicamente sus manos y pies, sin equipos de seguridad visibles. Al llegar a la cima, fue detenido por la Policía.

Robert volvió a escalar el edificio en 2019 como parte de una campaña para llamar la atención sobre el cambio climático. En esa ocasión también fue arrestado y posteriormente enfrentó cargos por allanamiento y alteración del orden público.

George Willig

En 1983, George Willig escaló la fachada del Empire State Building utilizando un dispositivo diseñado por él mismo que le permitía sujetarse a las ventanas del edificio.

Miles de personas observaron el ascenso desde las calles de Manhattan mientras policías y bomberos seguían su recorrido. Al llegar a la azotea fue detenido y recibió una multa simbólica de 1.10 dólares, equivalente a un centavo por cada uno de los 110 pisos del edificio.

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