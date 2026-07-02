Se frena empleo en Estados Unidos: junio suma 57 mil nuevos trabajos, su peor dato en meses

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Se estimaban 110 mil nuevos empleos para ese mes. Foto: Reuters.

La creación de empleos en Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en junio de 2026, debido a que la tasa de desempleo bajó a 4.2%; sin embargo, esto no afecta la estabilidad laboral.

La Oficina de Estadísticas Laborales, incorporada al Departamento de Estado, informó sobre la creación de 57 mil empleos durante ese mes.

Sin embargo, economistas consultados por Reuters pronosticaban un incremento de mil 110 trabajos para junio, después del aumento de 172 mil reportado en mayo.

En junio, hubo una tasa de desempleo del 4.2%, la cual es ligeramente menor a la tasa del 4.3%, registrada en mayo.

Los trabajos relacionados con la atención médica y asistencia social fueron los principales con más aumento; en cambio, el ocio y la hostelería perdieron puestos de trabajo, tras un sólido desempeño el mes anterior, informó la AFP.

Aunque desaceleró, la creación de empleos en Estados Unidos sigue en un terreno favorable para junio de este 2026.

Los retos de la creación de empleos en Estados Unidos

Analistas estimaban un promedio de 25 mil a 200 mil nuevos empleos en Estados Unidos para este 2026, considerando que los últimos tres meses han mostrado un sólido incremento.

Reuters indicó que la economía necesita crear entre cero y 50 mil empleos cada mes para mantener el ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar, según economistas.

Sin embargo, esto ha disminuido por el endurecimiento de las políticas contra la migración. Su impacto en la fuerza laboral contribuye a que la tasa de desempleo no tenga grandes variaciones.

Además, las empresas contribuyen a que no aumente el desempleo, pues se resisten a despedir a trabajadores tras las dificultades que enfrentaron para contratar a personal tras la pandemia de Covid-19.

Entre tanto, economistas esperan que la creación de empleos se mantenga estable en este 2026, pese a que desaceleró en junio, con la normalización de los precios del petróleo por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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