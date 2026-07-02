Tragedia en Tailandia: Niño toma camioneta y atropella a 9 monjes budistas

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El niño habría tomado el auto sin permiso. Foto: AFP.

Nueve monjes budistas murieron y más de 20 resultaron heridos tras ser atropellados por una camioneta que conducía un niño de 11 años durante un peregrinaje, en Tailandia.

De acuerdo con AFP, el incidente ocurrió en la carretera de la provincia noroccidental de Mukdahan, donde caminaba un grupo de 35 monjes y cinco seguidores laicos.

El niño tomó sin permiso la camioneta de sus padres y, al manejar, perdió el control del vehículo, impactando contra el grupo religioso.

“Vi a un niño acercarse al volante de una camioneta. En ese momento, yo estaba cantando ‘Buddho, Buddho (un mantra de meditación)’”, declaró un monje identificado como Phra Sompong en un video difundido por equipos de rescate.

“Luego, de repente, la camioneta nos embistió a toda velocidad (…) Por suerte, otro monje y yo logramos apartarnos a tiempo”, precisó.

PRECAUCIÓN, IMÁGENES FUERTES:

Mueren nueve monjes por el accidente en Tailandia

En total, nueve monjes budistas murieron por este accidente ocasionado por el menor en Tailandia; de estos, cinco religiosos fallecieron en la carretera, mientras que los otros cuatro perecieron en el hospital.

Además, otros cinco sujetos resultaron heridos; cuatro permanecen internados en estado crítico, mientras que los diez restantes sufren heridas graves.

Del grupo, sobrevivieron los nueve monjes que encabezaron la peregrinación, mientras que el resto “salieron despedidos por los aires”, indicó el monje Phra Sompong.

Además, el niño responsable tiene 11 años, de acuerdo con el jefe de la policía de Mukdahan, Prayut Ruanthongkam.

Las autoridades aseguraron el vehículo para una evaluación forense que ayudará a determinar la causa exacta del incidente, declaró el comandante de la policía, Pairoj Thaiphutsa.

“Pedimos a los padres del niño que vinieran para determinar quién es responsable del cuidado del menor, para avanzar con el proceso legal”, puntualizó. PRECAUCIÓN, IMÁGENES FUERTES: 🌏 TAILANDIA 🇹🇭 | NIÑO MAT* A MONJES BUDISTAS



Niño de 11 años condujo una camioneta pickup directamente contra monjes budistas en la provincia de Mukdahan, Tailandia, mat* al menos a ocho de ellos. pic.twitter.com/ejBmuU1AXA — XAlertNow (@xalertnow) July 2, 2026

La importancia de los monjes budistas

Los monjes budistas son figuras respetadas en Tailandia, donde ejercen un papel central en la preservación y transmisión de las enseñanzas de Buda. Frecuentemente participan en ceremonias y procesiones públicas, así como en recibir ofrendas de la población.

Cabe destacar que Tailandia es uno de los países con peores registros de seguridad vial del mundo, de acuerdo con AFP.

Los accidentes, que suelen ser mortales, están relacionados con excesos de velocidad, conducir bajo efectos del alcohol y el incumplimiento de las normas viales.

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