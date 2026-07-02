Ola de calor deja ya más de 90 muertos en Francia, en tan sólo 2 semanas

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Foto: AFP

El gobierno de Francia elevó este jueves a más de 90 el número de muertos por ahogamiento desde el 19 de junio, en un período marcado por una prolongada e intensa ola de calor. El anterior balance de era de 74.

“Desde el 19 de junio, hemos lamentado más de 90 ahogamientos. La cifra es preocupante”, dijo la ministra de Deportes y Juventud, Marina Ferrari, en la radio RMC.

Las temperaturas bajaron en Francia el fin de semana después de una fase intensa en la que se alcanzaron temperaturas superiores a los 40 ºC.

“Estamos asistiendo a una bajada en los últimos días, por lo que se ve que está relacionado con un pico de calor, en el que la gente va a buscar la forma de refrescarse”, precisó la ministra.

Sin dar detalles geográficos, la ministra apuntó a distintos perfiles, como los niños pequeños, “a los que no se debe dejar sin vigilancia”, o los jóvenes con “comportamientos peligrosos” y que saltan desde un puente para bañarse o van a nadar a un canal no vigilado.

El verano de 2025, en Francia murieron por ahogamiento 409 personas, un 16% más que en 2024, según las autoridades. Entre las víctimas figuraban 57 niños y adolescentes.

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