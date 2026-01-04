Escoltas de Maduro fueron asesinados durante captura, acusa Defensa de Venezuela

GENERANDO AUDIO...

El Ministerio de Defensa de Venezuela acusó a Estados Unidos de haber asesinado “a sangre fría” aparte de los escoltas de Nicolás Maduro durante el operativo en el que fue capturado.

La denuncia fue hecha por el ministro Vladímir Padrino, en un comunicado oficial difundido por medios estatales.

Defensa de Venezuela acusa asesinato de escoltas de Maduro

En un mensaje leído públicamente, el titular de la Defensa aseguró que, antes de la captura del mandatario, fuerzas estadounidenses habrían ejecutado a integrantes del equipo de seguridad presidencial, a quienes identificó como soldados, soldadas y civiles inocentes.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza el cobarde secuestro de Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes”. Vladímir Padrino, ministro de Venezuela

El funcionario no precisó el número de escoltas muertos, pero reiteró que se trató de homicidios cometidos de manera deliberada.

Reacciones tras la captura de Maduro

El chavismo comenzó movilizaciones desde el sábado, mientras que el hijo del mandatario, Nicolás Maduro Guerra, difundió un audio en el que aseguró que su familia está “firme” y llamó a mantener la presencia en las calles.

En paralelo, el ministro Padrino advirtió que la FANB considera los hechos como una agresión directa contra Venezuela.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha respondido oficialmente a las acusaciones sobre la muerte de los escoltas. Las autoridades venezolanas señalaron que continuarán denunciando el caso en instancias internacionales, mientras se mantiene el estado de alerta en todo el territorio nacional.

