Edificio dañado en Catia La Mar, La Guaira, Venezuela, el 4 de enero. Foto: AFP

El número de muertos tras la incursión militar de Estados Unidos (EE.UU.) en Venezuela aumentó a 80, reportó The New York Times.

El medio estadounidense detalló que, de acuerdo con un alto funcionario venezolano, el número de muertos por el ataque del sábado aumentó a 80, “entre civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad”, cifra que, añadió, podría seguir creciendo.

EE. UU. lanzó una serie de ataques aéreos contra Venezuela durante la madrugada del sábado, con un saldo inicial, de acuerdo con el mismo medio, de 40 muertos.

Para derribar las defensas de Venezuela se utilizaron más de 150 aeronaves estadounidenses. Con ello, helicópteros con soldados lograron llegar hasta Maduro, indicaron funcionarios de EE. UU., añadió el Times.

Llaman a retomar actividades en Venezuela

La Fuerza Armada de Venezuela llamó este domingo a la población venezolana a que “retome sus actividades” con normalidad, después que Estados Unidos capturara la víspera a Nicolás Maduro en un ataque militar que sacudió con bombardeos Caracas y ciudades aledañas.

“Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días y la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”, dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en una alocución televisada.

También instó a la ciudadanía “a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica de la amenaza del miedo que nos quieren imponer”.

Antes, el ministro ​de ​Defensa había denunciado que gran parte del equipo de seguridad de Nicolás Maduro fueron asesinados “a sangre fría”, durante la operación militar estadounidense.

