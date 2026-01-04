GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters | Ilustrativa

Las empresas aéreas estadounidenses volvieron a tener autorización para sobrevolar el Caribe, tras ser impedidas durante la operación militar del país en Venezuela, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro, anunció el sábado por la noche el secretario de Transportes, Sean Duffy.

Por su parte, la Embajada de México en Venezuela llamó a la comunidad mexicana a revisar el estatus de sus vuelos y opciones de viaje, “ante la información actualizada sobre el espacio aéreo venezolano”.

EE.UU. abre el cielo en el Caribe

Las fuerzas armadas estadounidenses bombardearon varios objetivos de la capital Caracas y sus alrededores la madrugada del sábado y detuvieron a Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos y encarcelado.

“Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe vencen a la medianoche hora del este (05:00 GMT de domingo) y los vuelos se pueden reanudar”, publicó Duffy en la red social X.

El regulador estadounidense de aviación (FAA) había “prohibido” el sábado a las empresas estadounidenses operar en el espacio aéreo del Caribe “debido a los riesgos de seguridad (…) asociados a la actividad militar en curso”.

Maduro aterrizó por la tarde en una base militar en Estados Unidos, desde donde fue trasladado en helicóptero a la ciudad de Nueva York para ser llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

El mandatario venezolano deberá enfrentar ante un juez de Nueva York cargos de narcotráfico y terrorismo.

