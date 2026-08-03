Embajada de EE. UU. emite alerta de seguridad en Cuba tras apagón nacional

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Es el sexto apagón nacional en Cuba. Foto: Reuters

La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en la isla y para quienes planean viajar al país, luego del apagón nacional registrado la noche del 2 de agosto tras el colapso de la red eléctrica cubana.

De acuerdo con la representación diplomática, las autoridades locales aún no han informado las causas de la falla ni cuándo podría restablecerse completamente el servicio eléctrico, por lo que recomendó a los ciudadanos estadounidenses mantenerse informados y planificar sus actividades considerando las afectaciones en curso.

Cuba: As of 22:43 EST on August 2, Cuba experienced a total power failure due to a collapse of Cuba’s electrical grid. According to Cuban regime media, the reason for the collapse and the timeline to restore power is unknown. All U.S. citizens in Cuba or planning to travel to… pic.twitter.com/eIlXsJXLqa — TravelGov (@TravelGov) August 3, 2026

Apagón provocó fallas en comunicaciones

Según la alerta, el colapso de la red eléctrica ocurrió a las 22:43 horas (hora del este), y ha generado interrupciones en diversos servicios.

La embajada indicó que también se han reportado afectaciones en la telefonía celular y en el acceso a internet, lo que podría dificultar la comunicación dentro de la isla.

Ante este escenario, pidió a los viajeros mantenerse atentos a las actualizaciones de las autoridades cubanas y a los reportes de medios locales.

Cuba enfrenta un sistema eléctrico cada vez más inestable

La representación estadounidense señaló que este es el sexto colapso total de la red eléctrica cubana en lo que va de 2026.

Además, destacó que tres de esos eventos ocurrieron durante julio, reflejando la fragilidad del sistema energético del país.

De acuerdo con la alerta, los apagones programados son parte de la vida cotidiana en varias regiones de Cuba y los cortes no programados continúan registrándose con frecuencia, con déficits diarios de generación que superan el 60% de la demanda en algunos momentos.

Recomendaciones para quienes están en la isla

La Embajada de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos adoptar medidas preventivas mientras se restablecen los servicios.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Seguir los comunicados de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE)

Mantenerse informado a través de medios locales

Permanecer en contacto con familiares y amigos

Mantener cargados teléfonos celulares y baterías portátiles

Tener linternas y baterías de repuesto disponibles

Contar con alimentos no perecederos y reservas de agua

Asegurar el acceso a medicamentos y tratamientos médicos necesarios

También aconsejó a las personas que dependen de equipos médicos eléctricos o de medicamentos que requieren refrigeración preparar alternativas temporales ante posibles prolongaciones del apagón.

Incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han informado cuánto tiempo podría tomar la recuperación total de la red eléctrica.

La alerta estadounidense se mantendrá vigente mientras persistan las afectaciones derivadas del apagón y las interrupciones en los servicios básicos de la isla.

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