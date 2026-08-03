Trump asegura que negocia con Irán y señala a petroleras de lucrar con la guerra

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Trump afirma que petroleras lucran con Guerra. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno mantiene conversaciones con Irán, pese a que autoridades iraníes han negado públicamente la existencia de negociaciones. Al mismo tiempo, criticó a las grandes compañías petroleras por las ganancias obtenidas en medio de la crisis que enfrenta Medio Oriente.

Las declaraciones fueron hechas durante la firma de una orden ejecutiva en la Casa Blanca. Mientras tanto, continúan los intentos diplomáticos para frenar una nueva escalada militar entre Washington y Teherán.

Trump insiste en que las conversaciones sí existen

Cuestionado por periodistas sobre los contactos entre ambos países, Trump afirmó que las negociaciones continúan y aseguró que la parte iraní prefiere no reconocerlas públicamente.

“Las negociaciones están ocurriendo en estos momentos”.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos ha sido transparente sobre esos acercamientos y atribuyó las negaciones a una estrategia de Teherán.

“Nosotros somos claros al respecto, son ellos los que lo niegan”.

Trump añadió que los contactos se desarrollan a petición de Irán y los describió como una oportunidad para evitar un deterioro mayor de la situación.

“Siguen en marcha. Por alguna razón, cuando hablan, no les gusta decir que están hablando. Estamos hablando a petición de Irán… Ésta es la última oportunidad”.

Las conversaciones ocurren en medio de la tensión regional

Los comentarios del presidente llegan después de que trascendiera que gobiernos de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita habrían solicitado a Washington suspender temporalmente los ataques mientras continúan negociaciones de alto nivel.

La administración estadounidense ha señalado en los últimos días que mantiene abierta la vía diplomática, aunque también ha advertido que podría recurrir nuevamente a acciones militares si no se alcanzan avances concretos.

Trump critica ganancias de las petroleras

Además de referirse a Irán, Trump lanzó críticas contra las compañías energéticas por el aumento de sus ingresos derivado de las tensiones en los mercados petroleros.

El conflicto en Medio Oriente ha generado preocupaciones sobre el suministro de crudo y ha impulsado los precios internacionales del petróleo, beneficiando a productores y empresas del sector.

“No me gusta. Están ganando demasiado dinero. Basándose en una escasez, están ganando demasiado dinero”.

Las declaraciones reflejan la preocupación de la Casa Blanca por el impacto que los altos precios de la energía pueden tener en consumidores y empresas estadounidenses.

El petróleo, atento a la relación entre Washington y Teherán

Los mercados energéticos continúan siguiendo de cerca cualquier avance o retroceso en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

La posibilidad de una escalada militar, así como el futuro de rutas estratégicas para el transporte de petróleo en Medio Oriente, mantienen la presión sobre los precios internacionales del crudo, mientras la diplomacia y las amenazas de nuevas acciones militares avanzan en paralelo.

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