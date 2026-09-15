EE.UU. confirma armas en órbita; China y Rusia alertan por riesgo de militarizar el espacio

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Foto: AFP

Estados Unidos confirmó que tiene armas de control espacial desplegadas en órbita, mientras China advirtió sobre el riesgo de convertir el espacio en un “campo de batalla” y Rusia pidió que permanezca libre de armas.

La confirmación estadounidense marca una nueva etapa en la competencia de las grandes potencias por desarrollar capacidades militares espaciales. Al mismo tiempo, el anuncio generó advertencias sobre una posible carrera armamentística en órbita.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre sus armas en el espacio?

La Fuerza Espacial estadounidense señaló en un comunicado que Estados Unidos dispone de armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios.

El comunicado no precisó qué armas fueron desplegadas ni cuántas se encuentran actualmente en el espacio.

De acuerdo con Estados Unidos, el control espacial incluye las capacidades necesarias para disputar y controlar ese dominio, mediante medios cinéticos y no cinéticos que pueden afectar las capacidades de un adversario.

Estas herramientas, agregó, pueden utilizarse con fines ofensivos y defensivos.

Entre los medios no cinéticos pueden encontrarse láseres destinados a cegar satélites, así como interferencias electromagnéticas o cibernéticas contra sus enlaces de datos.

China alerta por una posible guerra en el espacio

China rechazó la medida y advirtió sobre los riesgos de la militarización del espacio exterior, su transformación en un campo de batalla y una carrera armamentística.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, pidió a Estados Unidos detener la ampliación de sus capacidades militares y sus preparativos para una guerra en el espacio exterior.

Para China, la revelación estadounidense llega en medio de una competencia entre las principales potencias por contar con capacidades militares en el espacio.

Rusia pide mantener el espacio libre de armas

Rusia también reaccionó al anuncio estadounidense. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, pidió que el espacio permanezca “libre de cualquier arma”.

El funcionario afirmó que existe un amplio consenso internacional para continuar trabajando en favor de la completa desmilitarización del espacio.

¿Por qué preocupa la militarización del espacio?

Según analistas citados por AFP, la confirmación de Estados Unidos no resulta inesperada, pues la existencia de este tipo de capacidades era considerada desde hace tiempo un secreto a voces.

Sin embargo, consideran que el momento elegido para hacer público el anuncio puede agravar las tensiones con China y aumentar el riesgo de una carrera armamentística espacial.

Song Zhongping, analista militar independiente radicado en Hong Kong y exinstructor del ejército chino, señaló que una eventual decisión de China de desplegar armas en el espacio dependería completamente de si Estados Unidos avanza en esa dirección.

Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre prohíbe armas en órbita

Durante décadas, una de las principales preocupaciones fue la posible presencia de armas nucleares en el espacio.

En 1967, las superpotencias y otros países firmaron el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que prohíbe colocar en órbita armas de destrucción masiva.

Sin embargo, el tratado no contempla todas las capacidades militares que pueden utilizarse actualmente en el espacio.

La experta en derecho espacial Laetitia Cesari explicó que existe un vacío regulatorio porque el artículo 4 del tratado de 1967 únicamente prohíbe las armas de destrucción masiva y las armas nucleares en órbita.

Desde entonces, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado distintas formas de combatir en el espacio, entre ellas la posibilidad de atacar satélites, que son esenciales para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.

El tema podría llegar a la agenda de la próxima reunión de la ONU sobre desarme, prevista para noviembre.

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