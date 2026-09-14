Papa León XIV cumple 71 años: paz, unidad y dignidad humana, ejes de su pontificado 

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Papa León XIV. Foto: Reuters

El Papa León XIV cumple 71 años este lunes 14 de septiembre de 2026, fecha en la que el Vaticano recibió mensajes de felicitación. El pontífice destacó durante su primer año de pontificado por temas como la paz, la unidad y la dignidad humana.

Pope Leo XIV celebrates his 71st birthday on September 14, 2026, following a year marked by appeals for peace, Apostolic Journeys, and concern for human dignity.https://t.co/HVpgrC6DYt — Vatican News (@VaticanNews) September 14, 2026

Nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, nacionalizado peruano en 2015, el pontífice inició su cumpleaños después de un periodo marcado por viajes apostólicos, discursos sobre la reconciliación y acciones relacionadas con la vida de la Iglesia católica.

Happy 71st Birthday to #PopeLeoXIV!



Pope Leo was born on September 14, 1955 in Chicago, USA. Let's wish him a blessed and joyful birthday, praying for his ministry.



Ad multos annos! 🙏 pic.twitter.com/23GWERuZ8k — Vatican News (@VaticanNews) September 14, 2026

La presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) envió un mensaje con los saludos de las Iglesias locales de Italia y agradeció al Papa por su servicio. Los obispos italianos destacaron su llamado a favor de comunidades misioneras, parroquias acogedoras y estructuras de participación.

En referencia al discurso del Ángelus del domingo, la CEI también resaltó la relación entre perdón y paz, al señalar que los conflictos surgen cuando falta la reconciliación.

Papa León XIV y sus llamados a la paz

La paz ha sido uno de los temas recurrentes en las intervenciones públicas de León XIV durante su primer año como pontífice. Después de su elección, el Papa llamó a promover una paz “desarmada y conciliadora” y posteriormente abordó la paz y la reconciliación en viajes, encuentros y discursos.

Durante su primer año de pontificado, León XIV se refirió a estos temas en más de 400 ocasiones. También habló de manera frecuente sobre la unidad, el diálogo, la esperanza y la dignidad humana.

Su primer viaje apostólico incluyó Turquía y Líbano. En Nicea, durante la conmemoración del 1700 aniversario del primer Concilio Ecuménico, hizo énfasis en la unidad de los cristianos. En Líbano abordó los temas del diálogo y la paz.

Posteriormente, el Papa visitó Mónaco y Argelia. En Annaba, antigua Hipona, acudió a lugares relacionados con San Agustín. Durante su viaje a España, se convirtió en el primer pontífice en dirigirse al Parlamento español.

El 6 de enero clausuró el Año Jubilar 2025, iniciado por el Papa Francisco, con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

León XIV aborda inteligencia artificial y dignidad humana

Durante su pontificado, León XIV también abordó el impacto de la inteligencia artificial y su relación con la dignidad de las personas.

Su primera encíclica, Magnifica humanitas, abordó la inteligencia artificial y planteó que la tecnología debe permanecer al servicio de la dignidad humana, la libertad, la responsabilidad y el bien común.

El pontífice también completó Dilexi te, exhortación apostólica iniciada por el Papa Francisco sobre el amor a los pobres. León XIV retomó este tema durante su visita a Lampedusa en julio y en su encuentro con migrantes.

Papa León XIV revoca recortes salariales para cardenales

En el marco de su cumpleaños 71, León XIV también derogó los recortes salariales aplicados a cardenales y altos responsables de los dicasterios del Vaticano durante la pandemia de COVID-19.

En marzo de 2021, el Papa Francisco redujo 10% los salarios de los cardenales y 8% los de los altos responsables de los dicasterios como una medida de austeridad ante el impacto de la pandemia en las finanzas de la Santa Sede.

Mediante un motu proprio publicado este lunes, León XIV determinó que la medida quedara derogada a partir del 1 de septiembre de 2026.

El documento señala que las limitaciones fueron necesarias para enfrentar el impacto excepcional de la pandemia, pero que ahora pueden superarse. También establece que las instituciones del Vaticano continuarán trabajando para garantizar su sostenibilidad económica.

La derogación no tiene carácter retroactivo.

De acuerdo con las estimaciones proporcionadas, un cardenal de la Curia, el gobierno central de la Iglesia católica, recibe entre 4 mil 500 y 5 mil euros mensuales.

La decisión ocurre después de que el banco del Vaticano reportara en mayo un beneficio neto de 51 millones de euros en su último informe anual.

León XIV cambia proyecto sobre archivos del Vaticano

En otro documento publicado este lunes, el Papa León XIV anuló un proyecto impulsado durante el pontificado de Francisco para trasladar parte de los archivos de la biblioteca del Vaticano fuera de los muros del microestado.

El nuevo planteamiento contempla construir un edificio dentro del Vaticano para albergar parte de esos archivos, considerados demasiado voluminosos para permanecer en sus instalaciones actuales.

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