Yemen: combates desplazan a más de 100 mil personas y elevan tensión en Bab el Mandeb

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100 mil desplazados en Yemen. Foto: AFP

Más de 100 mil personas fueron desplazadas en Yemen desde la reanudación de los combates entre los rebeldes hutíes y las fuerzas progubernamentales a principios de septiembre, informó este martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La organización señaló que la escalada de las hostilidades se concentra a lo largo de la costa occidental de Yemen, donde los enfrentamientos provocaron el desplazamiento de más de 100 mil personas dentro del país. Además, miles de personas buscaron refugio en Yibuti, al otro lado del estrecho de Bab el Mandeb.

En los últimos cuatro días, más de 2 mil 400 personas cruzaron el mar desde Yemen hacia Yibuti. De acuerdo con ACNUR, más del 60% son mujeres, niños y personas mayores.

Las personas que llegaron a Yibuti se encuentran, según la organización, en condiciones de agotamiento y angustia, además de contar con pocos recursos.

Entre las necesidades identificadas por ACNUR se encuentran:

Alojamiento

Alimentos

Agua potable

Atención sanitaria

Servicios de protección

La agencia de la ONU también advirtió que las comunidades de acogida y los campamentos de desplazados están saturados.

Hutíes avanzan por la costa occidental de Yemen

Los hutíes, que ya controlaban buena parte del norte de Yemen, incluida la capital Saná y la ciudad portuaria de Hodeida, avanzaron durante los últimos días por la costa occidental.

El jueves, el grupo tomó el control de la ciudad portuaria de Moca. Posteriormente, se apoderó de islas del mar Rojo y del estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima por la que circula el tráfico desde y hacia el canal de Suez.

Los enfrentamientos de las últimas semanas provocaron cientos de muertos, de acuerdo con la información proporcionada. ACNUR advirtió que podría haber nuevos desplazamientos si las hostilidades aumentan.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó que los combates registrados en el oeste de Yemen provocaron el desplazamiento de cerca de 86 mil personas.

Las dos cifras corresponden a estimaciones de organismos diferentes sobre los desplazamientos provocados por los combates.

Arabia Saudita promete responder a ataques de hutíes

La situación también elevó la tensión entre los hutíes y Arabia Saudita, después de nuevos ataques contra territorio saudita.

La coalición militar encabezada por Riad confirmó ataques con proyectiles y drones en Jamis Mushait, Abha y Taif, que dejaron 13 civiles heridos.

Los hutíes reivindicaron un ataque a gran escala con decenas de misiles balísticos y drones contra la base aérea Rey Jalid, ubicada en Jamis Mushait, al sur de Arabia Saudita.

Un habitante de la zona declaró que escuchó intensas explosiones que provocaron incendios.

Según los hutíes, Arabia Saudita respondió con alrededor de 50 ataques aéreos, una cantidad similar a la del día anterior. La coalición militar liderada por Riad señaló que enfrentará los ataques con responsabilidad y firmeza.

El lunes, además, un ataque hutí en el oeste de Yemen provocó la muerte de ocho soldados de las fuerzas gubernamentales, según dos fuentes militares citadas en la información proporcionada.

ONU abordará situación en Bab el Mandeb

El Consejo de Seguridad de la ONU tenía previsto abordar este martes la situación en el estrecho de Bab el Mandeb, a petición de Francia.

La reunión estaba programada para las 19:00 GMT, con la participación de representantes de Yemen y Arabia Saudita, de acuerdo con fuentes diplomáticas citadas en la información.

Bab el Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye una ruta utilizada para el transporte marítimo entre distintas regiones.

ACNUR advirtió que los combates podrían tener un impacto en la logística humanitaria mundial, debido a las dificultades para trasladar ayuda hacia Yemen, Sudán y otras zonas de crisis de la región.

La organización señaló que la inseguridad, los daños en las carreteras, las interrupciones en las telecomunicaciones y las restricciones de circulación están dificultando las operaciones humanitarias.

También prevé un posible aumento de los costos de transporte y retrasos en la entrega de ayuda.

Arabia Saudita aplaza reunión con Irán

En medio de la tensión, Arabia Saudita solicitó aplazar una reunión con Irán que estaba prevista para el lunes en Omán y que reuniría a países del Golfo.

El encuentro debía abordar el futuro del estrecho de Ormuz, otro punto estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, criticó el aplazamiento y sostuvo que Irán no interviene en los asuntos yemeníes.

Baqai afirmó que los hutíes son actores independientes que toman sus decisiones de acuerdo con sus propios intereses.

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado desde hace meses en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán, según la información proporcionada.

Ataques también afectan infraestructura petrolera saudita

Los hutíes también han atacado infraestructuras petroleras de Arabia Saudita, país señalado como el principal exportador mundial de crudo en la información proporcionada.

El martes, el diésel estadounidense alcanzó un nuevo récord de 6.27 dólares por galón, mientras que el barril de Brent se acercó a los 110 dólares.

El reino también enfrenta afectaciones en su oleoducto Este-Oeste, una vía utilizada para transportar crudo y evitar el bloqueo del estrecho de Ormuz. Riad atribuyó la paralización a ataques con drones procedentes de Irak.

Los avances de los hutíes en Yemen se producen después de años de tregua. De acuerdo con la información proporcionada, el país fue arrastrado en julio al conflicto regional desencadenado por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán a finales de febrero.

Mientras tanto, las negociaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas. El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó el lunes que está dispuesto a dialogar, mientras que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, respondió en X que no habrá negociaciones mientras no se cumplan las condiciones de Irán.

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