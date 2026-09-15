Nace Alianza por Venezuela, 8 partidos van juntos contra el oficialismo

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En Venezuela, ocho partidos políticos crearon Alianza por Venezuela, una unión que busca quitar del poder a quienes se encuentran en Miraflores.

Como primera acción vigilarán el desarrollo de la mesa de diálogo nacional que se prevé, inicie su segunda fase esta semana. El dirigente Noel Álvarez aseguró que presionarán para que surja en la mesa de diálogo una fecha para las elecciones presidenciales.

“Y nosotros lo hemos discutido, hablamos y dicen ‘elecciones pronto’, ¿pero cuál es ese pronto?, nosotros estamos demandando un cronograma electoral para que la población se quede tranquila. Cuando nos digan ‘el 10 de enero’, nosotros estaremos tranquilos porque nos prepararemos para el 10 de enero.

“Pero mientras tanto, ese ‘pronto’ puede pasar 20 años y eso no es lo que nosotros queremos. Queremos un cronograma electoral rápidamente, entendemos que las elecciones no se pueden dar de un momento a otro, pero el cronograma electoral sí nos lo pueden presentar”

Noel Álvarez / miembro fundador de Alianza por Venezuela

Asimismo, cuestionaron las verdaderas intenciones de Estados Unidos tras propiciar la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la de 2020.

“Esa mesa es una creación por intereses, por decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos obedecida incondicionalmente por quienes usurpan el poder en Miraflores”

Eustoquio Contreras / miembro fundador de Alianza por Venezuela

Ante la posible reunión en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) entre Delcy Rodríguez y Donald Trump, afirmaron que dicho encuentro no le da legitimidad a Rodríguez en el cargo.

“La legitimidad de Venezuela, de aquí, de la Presidencia solamente la da el voto popular y no lo tiene, no lo tiene en este momento. Tiene que convocar unas elecciones populares”

Noel Álvarez / miembro fundador de Alianza por Venezuela

Asimismo, exigen la liberación total de los presos políticos para lograr una transición verdadera en el país.

“Yo creo que lo fundamental para que llegáramos a un acuerdo de transición era la liberación de los presos políticos y, lamentablemente, eso no lo hemos visto y lo seguimos demandando. Nosotros seguimos demandando eso y muchas otras condiciones”

Noel Álvarez / miembro fundador de Alianza por Venezuela

Desde Alianza por Venezuela esperan que el nuevo Tribunal Supremo de Justicia responda a los verdaderos intereses de los venezolanos y no a cuotas de poder.

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