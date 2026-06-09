Estados Unidos responde con ataques a Irán luego de que uno de sus helicópteros fuera derribado

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Foto: Reuters

Estados Unidos confirmó este martes el inicio de nuevos ataques contra Irán, luego de que un helicóptero Apache del Ejército estadounidense fuera derribado en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las operaciones militares comenzaron a las 17:00 horas (tiempo del Este) por orden del presidente Donald Trump, como respuesta a lo que calificó como una “agresión iraní injustificada”.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Estados Unidos responde al derribo de helicóptero Apache

A través de una publicación en redes sociales, CENTCOM informó que las fuerzas estadounidenses iniciaron “ataques de autodefensa” contra objetivos iraníes.

Según funcionarios estadounidenses citados en reportes internacionales, el helicóptero Apache fue alcanzado por un dron de ataque iraní de un solo uso mientras operaba en el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump aseguró previamente que los dos pilotos resultaron ilesos, aunque advirtió que habría una respuesta militar.

“La misión es una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada”, señaló el Comando Central de Estados Unidos.

Irán niega operaciones ofensivas en el estrecho de Ormuz

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, no confirmó directamente el incidente, pero declaró que la presencia de fuerzas extranjeras en la región aumenta el riesgo de accidentes y enfrentamientos.

Más tarde, medios estatales iraníes citaron a una fuente militar que aseguró que Irán no ha realizado operaciones aéreas ofensivas en las últimas 24 horas en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la misma fuente advirtió que habrá una respuesta “decisiva” si se producen nuevas acciones hostiles por parte de Estados Unidos.

Crece la tensión en Medio Oriente

El nuevo episodio complica los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz en la región y reabrir completamente el tránsito en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de petróleo y otras materias primas.

Aunque Trump declaró al diario The Wall Street Journal que el incidente “no fue gran cosa” porque el piloto resultó ileso, los ataques elevan nuevamente la tensión entre Washington y Teherán.

Analistas consideran que la escalada podría afectar la estabilidad regional y los mercados energéticos internacionales en los próximos días.

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