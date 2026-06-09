Gobierno de Trump promete concluir muro fronterizo con México a finales de 2027

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Muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Donald Trump espera terminar el muro fronterizo con México a finales de 2027, informó Rodney Scott, responsable de la agencia de vigilancia fronteriza y aduanas de Estados Unidos, durante un evento organizado por el Centro para Estudios sobre la Inmigración.

“La barrera fronteriza básica estará lista hacia finales de 2027, en todas partes”, Rodney Scott, responsable de la agencia de vigilancia fronteriza y aduanas de Estados Unidos

Según el funcionario, el muro fronterizo se extenderá desde San Diego hasta el Golfo de México, salvo en algunas zonas donde las autoridades consideran que no es necesaria, por ejemplo, en parques naturales muy agrestes y aislados, en estados como Nuevo México.

“Los únicos lugares donde no estamos erigiendo la muralla son donde hemos decidido de forma consciente que no lo necesitamos”, Rodney Scott, responsable de la agencia de vigilancia fronteriza y aduanas de Estados Unidos

Además, estará respaldada por sistemas de vigilancia electrónica y otros dispositivos tecnológicos que podrían quedar instalados hacia mediados de 2028.

Muro fronterizo avanza más rápido de lo previsto

Rodney Scott aseguró que la administración estadounidense mantiene el calendario de construcción pese a las protestas registradas en distintas ciudades por las políticas migratorias del gobierno.

De acuerdo con sus declaraciones, actualmente se construyen alrededor de casi 10 kilómetros (km).

“Estamos construyendo como unas 6 millas (cerca de 10 km) diarias; ya hemos construido como 110 millas (unos 177 km) desde el inicio de la administración… Estamos por delante del calendario y por debajo del presupuesto”, Rodney Scott, responsable de la agencia de vigilancia fronteriza y aduanas de Estados Unidos

Toda la parte del Río Grande (Río Bravo en México), con más de 2 mil kilómetros de longitud entre ambos países, contará con sus propias barreras físicas.

Gobierno de EU busca frenar migración y tráfico de drogas

El objetivo del muro fronterizo, una de las principales promesas de campaña de Donald Trump, es impedir no solamente el paso de migrantes, sino de drogas.

En ambos rubros, los indicadores oficiales muestran una caída apreciable del contrabando.

La Patrulla Fronteriza no ha liberado a ningún migrante dentro del país desde hace un año, aseguró recientemente el presidente Trump.

Drones y túneles, nuevos retos en la frontera

Pese al avance de la infraestructura, el funcionario reconoció que persisten desafíos para la seguridad fronteriza.

Entre ellos, mencionó el uso de drones por parte de grupos criminales para vigilar a agentes fronterizos y transportar narcóticos, así como la construcción de túneles para evadir las barreras físicas.

“Estamos viendo a drones que vuelan a lo largo del Río Grande, vigilando y grabando a nuestro personal… (y los carteles) también están introduciendo drogas con drones”, Rodney Scott, responsable de la agencia de vigilancia fronteriza y aduanas de Estados Unidos

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