Cerrada elección en Perú; podrían pasar semanas para conocer al nuevo presidente

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Candidatos presidenciales en Perú tienen mínima diferencia. Foto: AFP

Perú sigue sin conocer a su próximo presidente. A dos días del balotaje, el conteo oficial mantiene una diferencia mínima entre el candidato de izquierda Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori, mientras las autoridades electorales advierten que el resultado definitivo podría tardar hasta varias semanas.

Con el 96% de las actas procesadas, Sánchez registra el 50.05% de los votos, frente al 49.94% obtenido por Fujimori, una diferencia cercana a los 20 mil sufragios en una elección marcada por la polarización y el voto dividido.

¿Por qué el resultado final de Perú podría tardar semanas?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el escrutinio aún está lejos de concluir debido a la cantidad de actas pendientes de revisión y a los recursos que podrían presentarse durante el proceso.

El jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, señaló que el resultado oficial podría conocerse dentro de dos semanas o incluso hasta finales de junio.

“Podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”, explicó el funcionario al referirse al tiempo necesario para revisar observaciones e impugnaciones presentadas durante el conteo.

Además, las autoridades deben analizar actas observadas que involucran alrededor de 450 mil votos, una cifra que podría influir en el resultado final debido a lo cerrado de la contienda.

La ONPE tampoco descartó que el proceso pueda extenderse hasta los primeros días de julio, dependiendo de la llegada de actas provenientes del extranjero y de zonas rurales del país.

Roberto Sánchez mantiene una ventaja mínima sobre Keiko Fujimori

Aunque Sánchez encabeza el conteo, la diferencia sigue siendo extremadamente reducida.

Los resultados preliminares de las encuestadoras Ipsos y Datum ya anticipaban una elección cerrada y colocaban al candidato de izquierda al frente por menos de un punto porcentual.

Sin embargo, especialistas han advertido que el margen de error estadístico y la cantidad de votos aún pendientes hacen imposible declarar un ganador.

Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, recordó que la muestra utilizada tiene un margen de error de 1.9%, por lo que los resultados todavía podrían modificarse conforme avance el escrutinio.

Keiko Fujimori pide esperar; el partido de Sánchez llama a respetar el conteo

Ante la incertidumbre, Keiko Fujimori evitó declararse vencedora o derrotada y pidió esperar a que concluya el conteo oficial.

“Yo creo que es muy prematuro declarar a un ganador, me corresponde esperar”, declaró la candidata de Fuerza Popular.

Por su parte, Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, aseguró que la organización política respetará los resultados que emitan las autoridades electorales una vez concluido el proceso.

“Vamos a respetar los resultados del proceso electoral”, afirmó.

Perú revive una elección tan cerrada como la de 2021

La incertidumbre actual recuerda lo ocurrido en la elección presidencial de 2021, cuando el resultado entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori tardó cerca de seis semanas en definirse oficialmente.

En aquella ocasión, Castillo obtuvo el 50.12% de los votos frente al 49.87% de Fujimori, una diferencia mínima que derivó en impugnaciones y revisiones prolongadas antes de la proclamación oficial.

Ahora, cinco años después, Perú enfrenta nuevamente un escenario de empate técnico que mantiene en suspenso la definición de quién gobernará el país durante los próximos cinco años.

Observadores internacionales llaman a esperar los resultados oficiales

La misión de observación electoral de la Unión Europea consideró que la segunda vuelta presidencial se desarrolló de manera ordenada y sin incidentes mayores, pese al clima de polarización política.

La jefa de la misión, Annalisa Corrado, pidió a candidatos y simpatizantes esperar el resultado oficial emitido por las autoridades electorales.

“El resultado de la elección presidencial del siete de junio nos llevó a un empate técnico”, señaló.

Quien resulte ganador sustituirá el próximo 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para gobernar Perú durante un mandato de cinco años.

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