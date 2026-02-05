Hoy expira último tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia

GENERANDO AUDIO...

China rechazó sumarse a un nuevo acuerdo. Foto: AFP.

Este jueves 5 de febrero expiró el último tratado entre Rusia y Estados Unidos sobre el control de sus armas nucleares, lo que genera una preocupación internacional.

Según AFP, el acuerdo Nuevo START concluyó a las 0:00 horas de este 5 de febrero. Sucedió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió no dar seguimiento a la propuesta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre prolongar un año más dicho acuerdo.

Al expirar este acuerdo, Estados Unidos y Rusia ya no están obligados a implementar restricciones sobre la cantidad y distribución de sus armas nucleares.

El pasado 4 de febrero, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que solo realizarán un nuevo acuerdo que involucre a China en la regulación de estos dispositivos.

“El presidente [Trump] ha sido claro en el pasado en que, para lograr un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer cualquier cosa que no incluya a China, debido a su vasto y rápidamente creciente arsenal”, resaltó.

¿En qué consistía el acuerdo de Estados Unidos y Rusia para regular armas nucleares?

El Nuevo START se firmó por primera vez en 2020 para limitar el arsenal nuclear de cada país a mil 550 ojivas estratégicas desplegadas. Con eso, se reducía casi el 30% del límite establecido en 2002.

Además, permitía a ambos países realizarse inspecciones del arsenal entre sí. Sin embargo, estas quedaron suspendidas en el 2023.

China y ONU lamentan fin del acuerdo

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, lamentó en rueda de prensa que el tratado haya expirado. Sin embargo, indicó que no se sumaría a posibles conversaciones para sumarse a uno nuevo y, con ello, regular su armamento nuclear.

“Las capacidades nucleares de China están a una escala totalmente distinta a las de Estados Unidos y Rusia.”

Washington y Moscú controlan en conjunto más del 80% de las ojivas nucleares del mundo, de acuerdo con AFP. No obstante, el arsenal nuclear chino ha crecido rápidamente.

Se calcula que dicho país tiene 550 lanzadores estratégicos, cuando Estados Unidos y Rusia tienen 800 cada uno, de acuerdo con la agencia informativa. En cambio, Reino Unido y Francia tienen en conjunto 100 lanzadores. Dichas naciones son aliadas de Washington.

El pasado 4 de febrero, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el fin del acuerdo en un “momento grave para la paz y la seguridad internacional”. Pidió a Washington y Moscú “regresar a la mesa de negociaciones sin demora y acordar un marco sucesor”.

Rusia promete actuar con “prudencia”

Ante estos temores, el asesor diplomático de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, dijo en rueda de prensa que “actuaremos con prudencia y responsabilidad”.

“Seguimos abiertos a encontrar vías de negociación y garantizar la estabilidad estratégica”, subrayó.

De igual forma, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares pidió a Estados Unidos y Rusia que se comprometan a respetar los límites del acuerdo anterior “mientras se negocia un nuevo marco”, indicó AFP.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Te recomendamos: