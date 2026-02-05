Cuba está abierta al diálogo con EE.UU.; implementará medidas de contingencia 

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su Gobierno está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, siempre y cuando las conversaciones se den sin presiones externas y con respeto a la soberanía de la isla, en medio del endurecimiento de las medidas estadounidenses que buscan bloquear el suministro de combustible.

Durante una conferencia de prensa desde La Habana, el mandatario subrayó que Cuba mantiene su disposición al diálogo, pero dejó claro que este debe darse bajo condiciones específicas.

“Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema que deba ser discutido o debatido. ¿Bajo qué condiciones? Sin presiones”, declaró Díaz-Canel.

Agregó que cualquier acercamiento debe basarse en el respeto mutuo, la igualdad y la no injerencia en los asuntos internos de Cuba.

Tensiones con Estados Unidos y bloqueo energético

Las declaraciones del presidente cubano se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que Washington había iniciado conversaciones con “las personas más importantes de Cuba”, días después de declarar a la isla como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense.

Trump también amenazó con aranceles a las exportaciones hacia Estados Unidos de cualquier país que envíe petróleo a Cuba, lo que ha intensificado la presión sobre el suministro energético de la isla.

Estados Unidos ha tomado medidas para bloquear el acceso de petróleo a Cuba, incluido el proveniente de Venezuela, lo que ha derivado en un aumento en los precios de los alimentos y el transporte, además de provocar una grave escasez de combustible y apagones prolongados, incluso en La Habana.

Escasez de combustible afecta servicios básicos

Díaz-Canel reconoció que el país enfrenta dificultades no solo en la generación de energía, sino también en el desarrollo de actividades básicas que impactan directamente a la población.

El presidente atribuyó la situación al recrudecimiento de las sanciones estadounidenses y a lo que calificó como una “persecución energética” contra la isla.

México y otros países expresan apoyo a Cuba ante la presión energética

En medio del recrudecimiento de las medidas de Estados Unidos para limitar el suministro de combustible a la isla, Cuba ha recibido señales de respaldo político y diplomático de distintos gobiernos, partidos e instituciones internacionales, entre ellos México, de acuerdo con autoridades cubanas.

Desde el Gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones la posición de México a favor del diálogo, el respeto a la soberanía y el apoyo a Cuba, tema que ha abordado de manera recurrente en sus conferencias matutinas. A esta postura se ha sumado la cancillería mexicana, que ha sostenido una línea diplomática de respaldo frente al endurecimiento de las sanciones.

Díaz-Canel subrayó que, aunque la presión financiera y energética se ha intensificado, existen Gobiernos, instituciones y actores internacionales dispuestos a colaborar con Cuba. Señalaron que, ante este escenario, el país trabaja en estrategias creativas y mecanismos alternativos para sortear los obstáculos derivados del bloqueo y garantizar actividades esenciales para la población.

El Gobierno cubano reiteró que, si bien no todos los apoyos pueden hacerse públicos, hay compromisos y vías de cooperación en marcha, lo que —aseguraron— confirma que Cuba no enfrenta sola el actual escenario de presión internacional.

Cuba aplicará plan de contingencia multisectorial

Ante este escenario, el mandatario anunció que su administración implementará un plan de contingencia multisectorial a partir de la próxima semana para hacer frente a la escasez de combustible.

“El bloqueo de Estados Unidos afecta el transporte público, los hospitales, las escuelas, la economía y el turismo”, afirmó durante una conferencia transmitida por la televisión estatal.

Díaz-Canel cuestionó el impacto directo de la falta de combustible en sectores clave como la educación.

“¿Cómo mantenemos las clases de los niños sin combustible?”, preguntó.

Aunque no detalló las medidas específicas, el presidente adelantó que se tratará de acciones temporales que requerirán esfuerzos adicionales por parte de la población.

“Vamos a tomar medidas, aunque no van a ser permanentes… ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a rendirnos? Hay mucho que defender”, sostuvo.

