Rusia y Ucrania intercambian a 314 presos para avanzar con acuerdo de paz

Ambos países seguirán en diálogo para negociar un acuerdo de paz. Foto: AFP.

Este jueves 5 de febrero, Ucrania y Rusia intercambiaron a 314 presos, la mitad por cada país, como parte del acuerdo para poner fin a la guerra.

El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Kyrylo Budanov, anunció que recibieron a 157 presos, de los cuales, 139 permanecieron recluidos en Rusia desde el 2022.

Dicho gobierno compartió un video de la llegada del autobús a un lugar no revelado de Ucrania que transportaba a esas personas, tanto militares como civiles, según AFP. En imágenes, se aprecia que familiares aguardaban a dichas personas en el sitio.

Al bajar del autobús, los presos celebraron su libertad, abrazando a sus familiares. También posaron con banderas nacionales y militares de Ucrania.

“Sí, todo es maravilloso, todo es maravilloso. Gracias a todos los que participaron en esto. Y lo más importante: ¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a los héroes!”, dijo uno de los presos a una persona en una llamada telefónica.

Según AFP ,Ucrania también entregó a 157 prisioneros a Rusia, para cumplir con el acuerdo que busca una salida al conflicto bélico.

Enviado de Estados Unidos celebra intercambio

En su cuenta de X, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, indicó que las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron en Abu Dabi el intercambio de 314 prisioneros de guerra.

Steve Witkoff indicó que esta liberación muestra resultados que han tenido para finalizar la guerra entre ambos países.

“Si bien aún queda un trabajo significativo por hacer, pasos como este demuestran que el compromiso diplomático sostenido está dando resultados tangibles y avanzando en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania”, destacó.

Seguirán las negociaciones

Este 5 de febrero, el principal negociador del Kiev, Rustem Umerov, indicó que las negociaciones entre ambos países continuarán en las próximas semanas, con la mediación de Estados Unidos.

“Las delegaciones acordaron informar a sus capitales y continuar las negociaciones trilaterales en las próximas semanas. Expresaron su gratitud a Emiratos Árabes Unidos por albergar las conversaciones”, dijo en redes sociales.

Agregó que “Ucrania está agradecida al presidente Donald Trump por su liderazgo en la promoción de los esfuerzos para poner fin a la guerra.”

