Rusia continuará suministrando petróleo a Cuba pese a las amenazas de Trump

Rusia continuará suministrando petróleo a Cuba, afirmó el embajador ruso en la isla, Viktor Coronelli, en entrevista con la agencia estatal RIA, en medio de una escalada de tensiones con Estados Unidos por el comercio de crudo hacia La Habana.

Viktor Coronelli subrayó que el país europeo ha entregado crudo a la isla caribeña en varias ocasiones en los últimos años y que “suponemos que esta práctica continuará”.

El diplomático no detalló volúmenes ni fechas de futuros envíos, pero insistió en que la cooperación energética entre ambos países se mantendrá.

La declaración de Coronelli se conoce días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de su país y anunció medidas para bloquear los envíos de crudo hacia la isla.

Presión de Estados Unidos sobre el suministro de petróleo a Cuba

Estados Unidos emitió el 29 de enero una orden ejecutiva que establece la posibilidad de imponer aranceles sobre bienes provenientes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, en un intento por limitar el acceso de hidrocarburos a la isla.

La orden fue dictada bajo la declaración de emergencia nacional por la situación que, según Washington, representa Cuba para su seguridad.

Trump también mencionó que su gobierno había iniciado conversaciones con las más altas autoridades de Cuba, sin proporcionar detalles sobre el alcance o el contenido de dichas negociaciones.

Impacto de las medidas y situación energética en Cuba

Las medidas para bloquear los suministros de petróleo han sido acompañadas por un aumento de precios en alimentos y transporte dentro de Cuba, así como escasez de combustible y cortes de energía en varias regiones, incluida la capital, La Habana.

La reducción de envíos energéticos de Venezuela también ha afectado la disponibilidad de crudo para la isla y ha llevado a Cuba a buscar otras fuentes de suministro.

En este contexto, el compromiso de Rusia de mantener el envío de petróleo a Cuba adquiere relevancia, ya que contribuye al flujo energético hacia un país que enfrenta restricciones externas y dificultades en su sistema de suministro.