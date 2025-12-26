Explosión en mezquita de Siria deja a 6 personas muertas

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades investigan las causas. Foto: AFP

Al menos seis personas murieron y 21 resultaron heridas por una explosión en la mezquita Ali Bin Abi Talib, ubicada en la ciudad de Homs, en Siria.

Así lo confirmó el Ministerio del Interior en un comunicado donde aseguró que el incidente ocurrió durante las oraciones de este 26 de diciembre en la calle Al Khadri, en el barrio de Wadi al Dahab.

Según la agencia informativa AFP, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) indicó -hasta el corte de esta edición- que no hay claridad sobre si la detonación “fue causada por un ataque suicida o por un artefacto explosivo”.

Sin embargo, una fuente de seguridad dijo a AFP que la explosión pudo deberse a un artefacto colocado dentro de la mezquita en Siria. A su vez, un vecino declaró a dicha agencia informativa que “nadie se atreve a salir de su casa”.

La agencia estatal de noticias SAMA indicó que las autoridades investigan las causas del incidente, de acuerdo con AFP.

Conflictos religiosos en Siria

Aunque todavía no se sabe quiénes causaron la explosión, es importante subrayar que en Siria prevalecen los conflictos entre las corrientes chiitas y sunitas del Islam.

La mezquita afectada por la explosión en Homs pertenece a la corriente Alauí. Se trata de una rama del Chiismo.

En dicho país, la mayoría de la población es sunita, por lo que grupos extremistas mantienen una rivalidad contra la minoría chiita, misma que se congrega en mezquitas como Homs, donde ocurrió la explosión.

El conflicto entre ambas corrientes religiosas y políticas aumentó tras la caída del gobierno de Bashar al-Asad en Siria, en diciembre del 2024, quien profesaba la fe chiita.

Después de su salida, la OSDH registró secuestros y asesinatos contra miembros de la comunidad chiita en Siria, según AFP.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: