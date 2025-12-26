GENERANDO AUDIO...

Zelenski anuncia próxima reunión con Trump. Fotos: Getty / AFP

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, anunció que se acordó una próxima reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual podría concretarse “en un futuro cercano”, de acuerdo con un mensaje difundido por el propio mandatario ucraniano.

En su publicación, Zelenski informó que su jefe negociador, Rustem Umérov, le mantiene al tanto de los contactos regulares que sostiene con emisarios estadounidenses, como parte de los intercambios diplomáticos entre Ucrania y EE. UU.. A partir de esos contactos, indicó, se alcanzó un acuerdo para realizar un encuentro al más alto nivel.

“No malgastamos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel, con el presidente Trump, en un futuro cercano”, escribió el mandatario ucraniano. Añadió que “se puede decidir mucho antes del Año Nuevo”, sin ofrecer mayores detalles sobre el formato del encuentro.

Posible viaje de Zelenski a Florida para reunirse con Trump

De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por el medio ucraniano Kyiv Post, Volodímir Zelenski tiene previsto viajar en los próximos días a Florida, con la expectativa de mantener conversaciones con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago.

Según una de las fuentes consultadas por ese medio, la visita podría realizarse el próximo domingo 28 de diciembre, siempre y cuando el plan se desarrolle conforme a lo previsto. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la fecha exacta ni sobre la sede definitiva del encuentro entre Zelenski y Trump.

El reporte del Kyiv Post se suma al anuncio realizado por el presidente ucraniano en sus canales oficiales, aunque ni la Casa Blanca ni el equipo del presidente estadounidense han emitido información adicional sobre la posible reunión.

Conversación con emisarios de la Casa Blanca

El anuncio de una eventual reunión se produce después de que Zelenski sostuviera una conversación telefónica el jueves 25 de diciembre con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Durante esa llamada, el presidente de Ucrania señaló que se abordaron algunas “nuevas ideas” relacionadas con el proceso para alcanzar la paz en Ucrania. De acuerdo con lo expresado por el propio mandatario, el diálogo incluyó intercambios sobre posibles formatos de negociación, reuniones futuras y la hoja de ruta de las conversaciones.

“Fue una conversación realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas”, declaró Zelenski posteriormente durante un discurso dirigido a la nación.

El mandatario ucraniano precisó que, aunque aún existen cuestiones delicadas por resolver, mantiene coordinación con la parte estadounidense para avanzar en los planteamientos discutidos. También anticipó que las próximas semanas podrían estar marcadas por una agenda diplomática activa.

