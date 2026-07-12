Bisonte embiste y lanza por los aires a turista en Yellowstone; el momento quedó en video

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Bisonte. Foto: AFP ilustrativa.

Un bisonte embistió y lanzó por los aires a un turista en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, hecho que fue captado en video y se difundió en redes sociales este fin de semana. De acuerdo con los primeros reportes, el visitante resultó herido, por lo que recibió atención médica.

Bisonte embiste y lanza por los aires a turista Yellowstone

Las imágenes muestran al bisonte desplazándose por el campamento Bridge Bay, en Parque Nacional de Yellowstone, antes de correr hacia la zona donde se encontraba un hombre acompañado por su nieto.

Turista fue lanzado 2.4 metros por los aires por un bisonte en el Parque Nacional de Yellowstone, en EE.UU.



Quien grabó dice que el animal estaba "enojado y cargando contra todo".



No es atracción turística: Respetar distancia puede evitar tragediapic.twitter.com/fFg149T7jT — RT en Español (@ActualidadRT) July 12, 2026

De acuerdo con el testimonio del fotógrafo Mike MacLeod, quien registró el momento, el animal había mostrado un comportamiento agresivo mientras avanzaba por el lugar.

Durante el incidente, el nieto logró alejarse, mientras que el hombre fue alcanzado por el bisonte, que lo levantó con uno de sus cuernos y lo lanzó al aire. Testigos señalaron que varias personas intervinieron para distraer al animal y evitar que continuara el ataque, lo que permitió que el bisonte se retirara del sitio.

Según el fotógrafo, familiares del visitante indicaron que el hombre sufrió lesiones de consideración. Hasta el momento, las autoridades del parque no han dado a conocer un reporte oficial sobre su estado de salud.

Recuerdan mantener distancia con la fauna silvestre

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos mantiene la recomendación de conservar una distancia mínima de:

25 yardas (23 metros) de bisontes y otros animales de gran tamaño.

100 yardas (91 metros) de osos y lobos.

La dependencia señala que los bisontes son animales silvestres e impredecibles, capaces de correr hasta tres veces más rápido que una persona, por lo que pueden reaccionar de forma agresiva cuando perciben una amenaza o cuando las personas invaden su espacio.

Además, recuerda que estos animales han provocado más lesiones a visitantes que cualquier otra especie dentro del Parque Nacional de Yellowstone.

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