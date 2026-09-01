Estados Unidos ataca Irán, petróleo sube 5% y Teherán amenaza con severo castigo

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Bombardeo en Medio Oriente: Foto: AFP

Estados Unidos lanzó este martes 1 de septiembre nuevos ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria de Irán en zonas cercanas al estrecho de Ormuz, mientras el precio del petróleo se disparó 5% y Teherán advirtió que Washington se arrepentirá de sus acciones.

Los ataques comenzaron a las 12:00 horas, según informó el Comando Central de Estados Unidos, como respuesta a recientes intentos de la Guardia Revolucionaria de atacar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y a militares estadounidenses desplegados en la región.

La nueva ofensiva provocó explosiones en distintas zonas del sur de Irán. La televisión estatal informó que se escucharon varias detonaciones al este de Bandar Abás y alrededor de la isla de Qeshm, sin que hasta ese momento se reportaran daños.

Medios iraníes también informaron que cuatro proyectiles impactaron zonas de los municipios de Chabahar y Konarak, en la provincia de Sistán y Baluchistán, al sureste del país. La información no especificó si hubo daños.

Petróleo sube 5% tras ataques de Estados Unidos a Irán

Los nuevos ataques estadounidenses provocaron un fuerte incremento en los precios del petróleo.

Hacia las 17:55 GMT, el WTI, principal referencia estadounidense, ganaba 5.03%, a 90.07 dólares por barril, con lo que superó los 90 dólares por primera vez desde finales de julio.

Mientras tanto, el Brent subía 4.5%, a 94.56 dólares por barril.

El aumento se produjo en medio de la nueva escalada militar alrededor del estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el tránsito de petróleo.

Guardianes de la Revolución amenazan a Estados Unidos

Después de los ataques, los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron que Estados Unidos se arrepentirá de sus nuevas acciones.

“Un severo castigo espera a los agresores; Estados Unidos se arrepentirá de sus nuevos ataques”, declaró el portavoz de los Guardianes, Hosein Mohebi, en una publicación en X.

La advertencia ocurrió después de que se escucharan explosiones en varias zonas a lo largo y al este del estrecho de Ormuz.

Irán mantiene bloqueado este estratégico paso desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, mientras Estados Unidos mantiene un cerco sobre los puertos iraníes.

Teherán también ha señalado su intención de cobrar derechos de paso y ha atacado diversos buques a los que acusa de intentar evitar la ruta que promueve.

Trump advierte que Estados Unidos será “más duro” si Irán responde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también advirtió a Teherán que no tome represalias por los últimos bombardeos.

El mandatario aseguró que, si Irán responde, enfrentará ataques estadounidenses “más duros y de mayor nivel”.

Trump explicó que los ataques de este martes cerca de Ormuz fueron una respuesta a las minas que Teherán colocó en el estrecho y al lanzamiento de misiles contra una base estadounidense en Jordania.

“Si la fallida nación de Irán toma represalias por este ataque tan justificado, será golpeada de nuevo a un nivel más duro y mucho mayor”, escribió Trump en su red Truth Social.

Irán y Estados Unidos mantienen escalada en Ormuz

Los nuevos ataques ocurren después de que Estados Unidos lanzara el domingo bombardeos contra objetivos iraníes en la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz.

Teherán respondió con ataques contra bases en Jordania y Emiratos Árabes Unidos utilizadas por el ejército estadounidense.

Washington afirmó que sus fuerzas atacaron lanzacohetes iraníes en Larak para impedir que Teherán colocara minas en Ormuz.

Las hostilidades en el estrecho han contribuido a hacer saltar por los aires el alto el fuego alcanzado en abril entre Washington y Teherán, mientras ambos países mantienen posiciones enfrentadas sobre el control de la zona.

Departamento de Estado alerta a estadounidenses por tensión en Medio Oriente

Ante las tensiones en Medio Oriente, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que el entorno de seguridad continúa siendo complejo y existe el potencial de una escalada imprevista.

A través de su oficina de Asuntos Consulares, recomendó a los estadounidenses que se encuentren actualmente en la región mantener una vigilancia intensificada y estar atentos a posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y otras interrupciones en los viajes.

Middle East: Due to tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Americans currently in the Middle East should exercise heightened vigilance and be aware of potential flight cancellations, airspace closures,… pic.twitter.com/hiM5RtXNOh — TravelGov (@TravelGov) September 1, 2026

Para quienes tengan previsto viajar hacia o desde Medio Oriente, la dependencia pidió monitorear la información sobre las operaciones de aeropuertos y aerolíneas.

El Departamento de Estado también advirtió que Irán y grupos que lo apoyan pueden atacar intereses de Estados Unidos en el extranjero, así como lugares asociados con ese país y ciudadanos estadounidenses en distintas partes del mundo, incluidas empresas e instituciones de Estados Unidos.

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