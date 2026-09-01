España registra récord de muertes por calor, con más de 5 mil en los últimos 3 meses

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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Más de 5 mil muertes atribuibles al calor fueron registradas en España entre el 1 de junio y el 31 de agosto, un récord para este periodo desde que el Instituto de Salud Carlos III comenzó a recopilar estos datos en 2015.

Este instituto público, con sede en Madrid, atribuyó al calor 2 mil 149 muertes en agosto, 2 mil 025 en julio y 937 en junio, es decir, 5 mil 111 fallecimientos en esos tres meses, según datos consultados el martes por la AFP.

El anterior récord para estos tres meses databa de 2022, con 4 mil 652 muertes atribuibles al calor, frente a los 3 mil 651 de 2025 y los mil 977 de 2024.

Estas estimaciones se basan en un sistema denominado MoMo (Monitorización de la Mortalidad), que recopila diariamente el número de muertes en España y calcula la diferencia entre la mortalidad registrada y la mortalidad previsible en base a las series históricas.

También integra factores como las temperaturas comunicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Como buena parte de Europa, España vive un verano especialmente caluroso y ha sufrido varias olas de calor consecutivas.

El país se prepara para experimentar un nuevo y fuerte aumento de las temperaturas en los próximos días, y “septiembre llega con un calor propio de pleno verano”, señaló la Aemet durante el fin de semana.

España sufrió en los últimos años olas de calor cada vez más largas y frecuentes, con temperaturas que superan ampliamente los 40 °C.

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