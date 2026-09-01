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Mujer apuñala a dos en Times Square; mueren ella y una víctima. Foto: AFP

Una mujer apuñaló a dos personas en Times Square, Nueva York, este lunes 31 de agosto de 2026. Una de las víctimas murió y la presunta agresora también falleció, informó el alcalde Zohran Mamdani.

La segunda persona atacada se encuentra estable en un hospital, de acuerdo con el alcalde. La Policía de Nueva York señaló que, por ahora, no considera que el incidente esté relacionado con terrorismo.

Imágenes fueres, se recomienda discreción:

Here's the exact moment a lady charged at NYPD officers with two knives.



Minutes before this took place the lady allegedly stabbed multiple people.



What happened to good citizens these days ? Why didn't someone walk up behind her and hit her over the head with something ?… — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 31, 2026

Ataque en Times Square deja dos muertos

Mamdani confirmó las muertes durante una rueda de prensa. “Me entristece profundamente informar que una de las víctimas ha fallecido, al igual que la presunta autora”, declaró.

De acuerdo con la información disponible, la mujer atacó con un arma blanca a dos personas en esta zona turística de Times Square, uno de los puntos más concurridos de Nueva York.

La prensa local informó que la sospechosa fue trasladada inicialmente a un hospital en condición crítica.

Mujer apuñala a dos en Times Square; mueren ella y una víctima. Foto: AFP

Policía intervino durante el ataque en Nueva York

Un testigo citado por el medio local PIX11 aseguró que la mujer tenía dos cuchillos en las manos cuando ocurrió el incidente.

Según su relato, los policías intentaron inmovilizarla con una pistola eléctrica. Posteriormente, la mujer se habría abalanzado sobre los agentes.

“Le dispararon dos veces”, declaró el testigo, quien no proporcionó su nombre.

El Departamento de Policía de Nueva York describió lo ocurrido como un “tiroteo confirmado en el que estuvo involucrado un oficial” y anunció que daría más información sobre el caso.

Ataque en Times Square sigue bajo investigación

Un periodista de AFP que se encontraba en la zona observó un amplio despliegue de servicios de emergencia y a las autoridades inspeccionando una mancha de sangre en Times Square.

La policía informó que la investigación continúa activa y que, hasta el momento, no existen elementos para considerar que el ataque estuviera relacionado con terrorismo.

Las autoridades de Nueva York continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del apuñalamiento en Times Square y la intervención de los agentes.