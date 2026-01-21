“Europa no va en la buena dirección”: Trump presiona por Groenlandia desde Davos

GENERANDO AUDIO...

Trump habla en Davos. AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que Europa “no va en la buena dirección”, en un contexto de crecientes tensiones con países europeos por su interés en Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca.

Durante su discurso, Trump arremetió contra la migración masiva, aseguró que hay regiones del continente europeo que “ya no se reconocen” y cuestionó la política energética europea.

“Amo Europa, y quiero que Europa vaya bien, pero no va en la buena dirección”, declaró ante líderes políticos y económicos reunidos en Davos.

Trump insiste en que Groenlandia es clave para la seguridad

Trump reiteró que Groenlandia, una isla rica en minerales, es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN, frente a China y Rusia, en un escenario donde el Ártico adquiere mayor relevancia estratégica por el deshielo y la competencia entre potencias.

En ese contexto, el mandatario afirmó en Davos que solo Estados Unidos tiene la capacidad de proteger ese territorio, al considerar que ningún otro país o grupo de naciones puede garantizar su defensa. “Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo”, sostuvo, al exigir “negociaciones inmediatas” para retomar la discusión sobre la adquisición de Groenlandia por parte de EE. UU.

Trump añadió que su país es una potencia con una capacidad mayor a la que, dijo, muchos estiman. “Somos una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente cree”, afirmó, y señaló que esa fortaleza habría quedado demostrada recientemente, en referencia a la operación militar estadounidense del 3 de enero en Venezuela.

El martes, antes de viajar a Suiza, Trump respondió con un escueto “Ya lo verán” cuando fue cuestionado sobre hasta dónde está dispuesto a llegar para hacerse con el territorio.

No se usará la fuerza militar

En ese mismo mensaje, Trump negó que vaya a recurrir a la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia, aunque reiteró que Estados Unidos debe tener la isla en “propiedad”.

“Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con la que, francamente, seríamos imparables, pero no lo haré”, afirmó en su discurso en Davos. Añadió que esa declaración era “la más importante” que había hecho sobre el tema, al señalar que existía la percepción de que podría usar la fuerza.

“No tengo necesidad de utilizar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”, sostuvo el presidente estadounidense ante los asistentes al foro.

Amenaza de aranceles a países europeos

El presidente estadounidense elevó la presión al advertir sobre la imposición de nuevos aranceles de hasta 25% a ocho países europeos, todos miembros de la OTAN, por respaldar a Dinamarca. Entre los países mencionados se encuentran Reino Unido, Francia y Alemania.

Trump también minimizó las advertencias de la Unión Europea sobre activar su mecanismo anticoercitivo, conocido como la “bazuca comercial”.

“Cualquier cosa que hagan con nosotros (…), todo lo que tengo que hacer es responder y les rebotará”, dijo en una entrevista con News Nation.

Respuesta de líderes europeos y aliados

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió en Davos contra los intentos de Estados Unidos de “subordinar a Europa” y calificó como “inaceptable” la amenaza de nuevos aranceles. Francia solicitó además este miércoles la realización de un ejercicio de la OTAN en Groenlandia y expresó su disposición a participar, informó la presidencia francesa.

En tanto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, recibió una ovación en el foro tras afirmar que Canadá apoya firmemente a Groenlandia y a Dinamarca. Ottawa ha buscado reducir su dependencia de Washington desde que Trump sugirió que Canadá se convierta en “el estado 51” de EE. UU.

Reino Unido reafirma apoyo a Dinamarca

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró este miércoles ante la Cámara de los Comunes que su gobierno no cederá a las presiones de Trump y mantendrá su respaldo a Groenlandia.

“No cederé. Reino Unido no cederá en sus principios y valores ni en el futuro de Groenlandia bajo la amenaza de aranceles”, afirmó, aunque subrayó que Estados Unidos sigue siendo un aliado.

Starmer, quien recibirá el jueves a la primera ministra danesa Mette Frederiksen, sostuvo que el futuro de Groenlandia corresponde únicamente a su población y al Reino de Dinamarca, y calificó como erróneas las amenazas comerciales contra aliados.

Trump llega a Davos en medio de la confrontación

Trump arribó este miércoles a Davos para reunirse con líderes europeos en medio de la controversia generada por sus declaraciones sobre Groenlandia. Un día antes, se burló de los europeos al referirse con ironía a su participación en el foro.

“Voy a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción”, dijo el presidente estadounidense antes de iniciar su agenda en el encuentro anual.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.