Unión Europea tiene “dudas” sobre el Consejo de Paz de Donald Trump para Gaza

LaUnión Europea (UE) tiene “serias dudas” sobre varios aspectos del Consejo de Paz de Donald Trump que se usará para gestionar la Franja de Gaza tras un cese al fuego de Israel.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costra, cuestionó los alcances y la gobernabilidad de dicho cuerpo, durante una rueda de prensa en la madrugada de este 23 de enero.

De acuerdo con la agencia EFE, Antonio Costra señaló que la Carta del Consejo de Paz es similar a la Carta de las Naciones Unidas.

“Tenemos serias dudas sobre una serie de elementos de la Carta de la Junta de Paz relacionados con su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas”, mencionó.

De igual manera, destacó que la Unión Europea está dispuesta a colaborar con Estados Unidos en la aplicación del plan de paz global para Gaza”, con una junta que se apegue a las resoluciones de la ONU.

Asimismo, externó que los 27 países que conforman la Unión Europea buscan colaborar con Estados Unidos en “todas las cuestiones de interés común”. Entre ellas, “la creación de las condiciones para una paz justa y duradera en Ucrania”.

El plan de Donald Trump en Gaza

El pasado 22 de enero, Donald Trump presentó formalmente su iniciativa “Board of Peace” -Consejo de Paz, en inglés-. Se trata de un organismo cuya función será ayudar a “resolver” los conflictos internacionales. En su primera acción, ayudaría a gestionar la Franja de Gaza tras un eventual cese del fuego.

El mandatario estadounidense presentó este acuerdo en septiembre del 2025, cuando adelantó su plan para terminar con el conflicto bélico contra Palestina.

¿Quiénes integran el Consejo de Paz?

Según el borrador del estatuto al que accedió Reuters, Donald Trump presidirá el Consejo de Paz. A su vez, los países miembros tendrán mandatos de tres años. No obstante, ejercerán como miembros permanentes si pagan mil millones de dólares.

El Consejo de Paz estará conformado de la siguiente manera:

Presidente: Donald Trump

Consejo Ejecutivo fundador:

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.

Steve Witkoff, enviado especial de EE. UU. en Oriente Medio

Tony Blair, ex primer ministro británico

Jared Kushner, yerno de Donald Trump

Países invitados

Israel

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

Bahréin

Jordania

Qatar

Egipto

Turquía

Hungría

Marruecos

Pakistán

Indonesia

Vietnam

Kosovo

Uzbekistán

Kazajistán

Paraguay

