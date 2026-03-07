Explosión en discoteca deja más de 30 heridos en el norte de Perú

GENERANDO AUDIO...

Una explosión en el interior de una discoteca en Trujillo, en el norte de Perú, dejó más de 30 personas heridas la madrugada del sábado 7 de marzo, informaron autoridades, quienes investigan las causas del incidente ocurrido en una región afectada por el crimen organizado.

Explosión ocurrió en discoteca Dalí durante concierto

El hecho se registró en la discoteca Dalí, ubicada en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la provincia de Trujillo, a unos 500 kilómetros al norte de Lima.

De acuerdo con un comunicado del gobierno regional de La Libertad, el incidente fue catalogado como un “atentado”.

Al momento del estallido, decenas de personas se encontraban dentro del establecimiento disfrutando de la presentación del grupo de cumbia Amor Rebelde.

Un video difundido por el canal Sol TV Perú, de Trujillo, muestra el momento en que un fuerte estallido provoca alarma entre los asistentes.

Reportan 33 heridos, cinco en estado grave

El gerente regional de Salud, Alberto Florián, informó que 33 personas resultaron heridas, entre ellas cinco en estado grave.

La mayoría de los lesionados presentaba heridas por esquirlas, y entre los afectados se encuentran dos menores de edad.

Las víctimas fueron trasladadas a dos hospitales para recibir atención médica.

Autoridades investigan el incidente

El gobierno regional señaló que se realizan acciones de investigación y atención para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades buscan determinar las causas exactas de la explosión dentro del establecimiento.

Región afectada por el crimen organizado

La provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad, es una de las zonas más afectadas por el crimen organizado en Perú en los últimos años.

Debido a esta situación, la región permanece en estado de emergencia desde marzo de 2025.

El gobierno adoptó esta medida ante el incremento de delitos como extorsión, homicidios y sicariato.

Perú enfrenta crisis de criminalidad

Perú atraviesa una grave crisis de seguridad. De acuerdo con datos de la policía, durante 2025 se registraron 2 mil 200 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron 19% en el país.

