Papa León XIV nombra nuevo embajador de la Santa Sede ante Estados Unidos

Papa León XIV y el nuevo embajador de la Santa Sede en EE. UU. Foto: AFP/Reuters.

El papa León XIV nombró al arzobispo Gabriele Caccia como nuevo embajador de la Santa Sede en Estados Unidos, cargo conocido como nuncio apostólico en Washington, informó el Vaticano en un comunicado oficial. El diplomático sustituirá al cardenal Christophe Pierre, quien deja el puesto al cumplir 80 años.

Gabriele Caccia, nuevo embajador de la Santa Sede en EE. UU.

El anuncio del papa León XIV se realizó este sábado a través de los canales oficiales del Vaticano y ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas entre el Vaticano y el gobierno estadounidense por temas de política internacional y migración.

Con esta decisión, Gabriele Caccia asume la representación diplomática de la Santa Sede en Estados Unidos, considerada una de las misiones diplomáticas relevantes para el Vaticano.

Caccia, de 68 años, se desempeñaba hasta ahora como observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York, posición que ocupaba desde 2019.

Tras su nombramiento, el arzobispo señaló que recibe la misión con sentido de responsabilidad. Indicó que su labor será una “misión al servicio de la comunión y la paz”, según el mensaje difundido por el Vaticano.

¿Quién es Gabriele Caccia, nuevo nuncio apostólico en Washington?

El arzobispo Gabriele Caccia, nuevo nuncio apostólico en Estados Unidos, nació en Milán el 24 de febrero de 1958 y fue ordenado sacerdote en 1983. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1991.

Dentro de su trayectoria diplomática, ha ocupado diversos cargos en representaciones del Vaticano en distintos países. Fue destinado a la representación pontificia en Tanzania y posteriormente trabajó en la Secretaría de Estado del Vaticano.

En 2009 fue nombrado nuncio apostólico en Líbano. Más tarde ejerció como representante del Vaticano en Filipinas y, desde 2019, desempeñó el cargo de observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York.

Como nuncio apostólico en Washington, Caccia asumirá la representación diplomática de la Santa Sede ante el gobierno de Estados Unidos y dará seguimiento a las relaciones entre ambas partes.

