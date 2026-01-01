GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Varias personas murieron y otras resultaron heridas en una explosión ocurrida en un bar de la lujosa estación de esquí alpino de Crans Montana, informó el jueves la policía de Suiza.

“Hubo una explosión de origen desconocido”, indicó a la AFP Gaetan Lathion, portavoz policial en el cantón de Wallis, en el oeste de Suiza, agregando que “hay varios heridos y varios muertos”.

Mientras que más tarde, Frederic Gisler, comandante de policía del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza, afirmó a la prensa que “varias docenas de personas se presumen muertas”.

La explosión ocurrió alrededor de la 01:30 hora local en el bar Le Constellation, muy popular entre los turistas, cuando los asistentes celebraban el Año Nuevo.

Imágenes publicadas por la prensa suiza muestra un edificio en llamas, con los equipos de emergencia en el lugar.

