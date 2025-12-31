Foto: Reuters

Mientras en varios países aún se cuentan las últimas horas de 2025, otras naciones ya celebran la llegada del Año Nuevo 2026. Debido a los husos horarios, el cambio de año no ocurre al mismo tiempo en todo el mundo. A continuación, se muestra cómo avanza el 2026 desde los primeros territorios en recibirlo hasta que continúa su recorrido por el planeta.

Así avanza la llegada del 2026 en el mundo EN VIVO

Australia recibe el Año Nuevo 2026 Ciudades como Sídney y Melbourne reciben el Año Nuevo 2026 con eventos masivos y fuegos artificiales. Aunque en Sídney, la autoproclamada “capital mundial del Año Nuevo”, los preparativos de la Nochevieja tuvieron un sabor amargo. Hace apenas dos semanas, dos hombres irrumpieron en una fiesta judía en la popular playa de Bondi y mataron a 15 personas, la masacre más grave en el país en tres décadas. Por lo que, los organizadores del espectáculo de fuegos artificiales de Nochevieja de Sídney guardaron un minuto de silencio por las víctimas del reciente ataque en Bondi Beach a las 11 p. m. hora local (1200 GMT) de este miércoles 31 de diciembre. Primeros países en recibir el 2026 Naciones del Pacífico como Kiribati y Samoa fueron las primeras en brindar por el 2026, seguidas de Nueva Zelanda, cuya capital Wellington se iluminó con fuegos artificiales.

Datos sobre el Año Nuevo

En algunos países , como en el caso de China y Corea del Sur , el Año Nuevo se lleva a cabo el primer día del mes lunar

, como en el caso de , el Año Nuevo se lleva a cabo el Los registros históricos señalan que la primera celebración se realizó hace más de 4 mil años en Babilonia

señalan que la se realizó hace en Babilonia Julio César fue el encargado de sustituir el calendario gregoriano por el juliano , por lo cual los romanos comenzaron a festejar el Año Nuevo a partir del 1 de enero

fue el encargado de el calendario por el , por lo cual los comenzaron a festejar el a partir del Las uvas son la fruta que representa la abundancia, buena suerte, positividad y espiritualidad, razón por la que se consumen en esta fecha

