El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresará a prisión este 1 de enero de 2026 luego de permanecer más de una semana hospitalizado en Brasilia, informaron este 31 de diciembre sus médicos. El exmandatario cumple una condena de 27 años por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Bolsonaro, de 70 años, fue internado el 25 de diciembre para someterse a una cirugía por hernia inguinal y a un procedimiento médico para tratar crisis recurrentes de hipo, un problema que arrastra desde hace tiempo y que afecta su respiración y alimentación.

Bolsonaro recibe alta médica y vuelve a custodia policial

De acuerdo con el cardiólogo Brasil Caiado, el alta médica ya está programada y, de no presentarse complicaciones, se notificará a la Policía Federal para su traslado. El expresidente será evaluado la mañana del jueves antes de abandonar el hospital DF Star, en la capital brasileña.

Tras salir del hospital, Bolsonaro regresará a la pequeña habitación donde cumple su condena, ubicada en una sede de la Policía Federal en Brasilia. Esta hospitalización de nueve días fue su primera salida desde que fue encarcelado a finales de noviembre.

Condena por golpe de Estado y estado de salud

La Corte Suprema de Brasil condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por un plan fallido para mantenerse en el poder, luego de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El tribunal también rechazó que cumpla su sentencia en prisión domiciliaria, pese a los argumentos de su defensa sobre su salud.

El cirujano Claudio Birolini explicó que la recuperación postoperatoria es favorable, aunque el procedimiento contra el hipo no logró eliminar por completo las crisis. Señaló que el origen del problema podría estar en el sistema nervioso central.

Bolsonaro padece además gastritis, esofagitis y apnea del sueño severa, además de secuelas por una puñalada abdominal sufrida en 2018. Sus médicos reconocieron que su estado de ánimo es variable, pero confirmaron que volverá a prisión conforme a lo establecido.

Defensa pide “prisión domiciliaria humanitaria”

La defensa de Jair Bolsonaro pidió este mismo miércoles a la Corte suprema de Brasil que el expresidente pueda cumplir su sentencia a 27 años de cárcel en su domicilio por “riesgo concreto de agravamiento” de su estado de salud, según un documento al que accedió la AFP.

“La permanencia de este paciente en un centro penitenciario tan pronto como salga del hospital lo sometería a un riesgo concreto de agravamiento repentino de su estado de salud”, dice el documento, que pide “prisión domiciliaria humanitaria” para el exmandatario.

