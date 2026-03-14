Israel denuncia ola de antisemitismo tras explosión frente a colegio judío en Ámsterdam

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Foto: AFP

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí denunció este sábado una “ola de antisemitismo” en Países Bajos tras una explosión por la noche en el exterior de un colegio judío de Ámsterdam.

“En Países Bajos arrecia una ola de antisemitismo”, denunció el ministerio en un comunicado publicado en X.

“¿Dónde tendrá lugar el próximo ataque?”, se pregunta Israel, que considera que “el Gobierno neerlandés debe hacer mucho más para luchar contra el antisemitismo”.

Explosión en colegio judío

Una explosión registrada durante la noche en el exterior de un colegio judío en Ámsterdam, en Países Bajos, provocó daños materiales pero no dejó personas heridas, informaron autoridades locales que ya iniciaron una investigación.

La alcaldesa de la ciudad, Femke Halsema, confirmó que el incidente ocurrió en el muro exterior del centro educativo ubicado en el barrio de Buitenveldert, al sur de la capital neerlandesa.

De acuerdo con la funcionaria, la policía y los bomberos acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar la situación, mientras que los daños fueron limitados.

Las autoridades también informaron que cámaras de videovigilancia captaron a un hombre colocando el artefacto explosivo, material que ya es analizado por los investigadores.

Crece preocupación por ataques antisemitas

Halsema condenó el ataque y advirtió que la comunidad judía de Ámsterdam enfrenta cada vez más actos de antisemitismo.

“Es un acto cobarde de agresión”, señaló la alcaldesa al referirse al incidente.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, también reaccionó al ataque y afirmó que “el antisemitismo no tiene cabida en los Países Bajos”.

Serie de incidentes en Europa

El caso ocurre pocos días después de otros ataques contra sitios judíos en Europa.

Durante la semana se registraron explosiones frente a sinagogas en Róterdam, también en Países Bajos, y en Lieja, en Bélgica.

Tras el incidente en Róterdam, autoridades neerlandesas detuvieron a cuatro jóvenes presuntamente relacionados con el ataque.

Israel denuncia “ola de antisemitismo”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel condenó los hechos y denunció una “ola de antisemitismo”.

En un comunicado difundido en redes sociales, la cancillería israelí cuestionó: “¿Dónde tendrá lugar el próximo ataque?”, y pidió al gobierno neerlandés reforzar las medidas contra este tipo de agresiones.

La serie de incidentes ocurre en medio de la tensión internacional generada por la guerra en Oriente Medio, donde Israel es uno de los actores del conflicto.

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