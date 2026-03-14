Israel afirma que la guerra contra Irán entra en una “fase decisiva”

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Foto: AFP

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que la guerra que su país libra junto a Estados Unidos contra Irán “entra en una fase decisiva”, en medio de una intensificación de los ataques militares en la región.

En un mensaje televisado difundido este sábado, Katz afirmó que la ofensiva militar continuará el tiempo que sea necesario.

“Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen iraní por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní”, señaló el funcionario.

El ministro insistió además en que solo la población iraní podría poner fin al conflicto mediante un levantamiento contra el gobierno.

“Solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida hasta que el régimen sea derrocado”, reiteró.

Israel respalda ataque estadounidense contra isla petrolera

Katz también felicitó al presidente estadounidense, Donald Trump, por el ataque realizado la noche del viernes contra la isla iraní de Jark, un punto estratégico para la exportación de petróleo del país.

El bombardeo fue ejecutado por la aviación estadounidense y, según el ministro israelí, representa “la respuesta adecuada” a las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de crudo.

Israel acusa a Irán de intentar bloquear el paso marítimo y ejercer presión sobre la comunidad internacional.

Israel mantiene ataques contra territorio iraní

De acuerdo con Katz, la fuerza aérea israelí continúa llevando a cabo “una oleada de potentes ataques” contra objetivos en Teherán y otras zonas del país.

El funcionario acusó al gobierno iraní de promover “terrorismo regional y mundial”, además de intentar chantajear a Israel y Estados Unidos para frenar la ofensiva militar.

Las declaraciones se producen mientras la guerra en Oriente Medio entra en su tercera semana, con un aumento de los ataques y una creciente tensión en varios países de la región.

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