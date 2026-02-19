Explota automóvil frente a la Embajada de Estados Unidos en Armenia

GENERANDO AUDIO...

Vehículo detona frente a sede diplomática de EE. UU. en Armenia. Foto: Getty Images

Un automóvil explotó la tarde del jueves 19 de febrero de 2026 frente a la Embajada de Estados Unidos en Armenia, ubicada en Ereván, lo que provocó un incendio de gran magnitud y la activación inmediata de protocolos de emergencia en la zona diplomática.

La detonación generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital armenia, además de causar alarma entre residentes y trabajadores del sector.

Fuerte movilización de cuerpos de emergencia

Tras el estallido, autoridades locales acordonaron el perímetro y cerraron calles aledañas para garantizar la seguridad y permitir el ingreso de los equipos de emergencia.

Elementos del cuerpo de bomberos, policías y servicios de rescate se desplegaron en el sitio para controlar las llamas y evaluar posibles daños estructurales en edificios cercanos, incluida la sede diplomática.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de personas lesionadas ni han precisado si el incidente dejó víctimas mortales. Tampoco se ha informado oficialmente sobre las causas de la explosión.

Investigación aún en curso

Las fuerzas de seguridad iniciaron una investigación para determinar el origen del estallido y establecer si se trató de un accidente mecánico, una falla en el vehículo o un hecho intencional.

La zona permanece bajo resguardo mientras peritos recaban evidencia y revisan cámaras de seguridad del área diplomática. La sede estadounidense no ha emitido, hasta ahora, un posicionamiento detallado sobre el incidente.

