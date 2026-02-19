Expresidente surcoreano Yoon condenado a cadena perpetua por declarar ley marcial

GENERANDO AUDIO...

Una corte surcoreana sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk Yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al imponer la ley marcial en diciembre de 2024, en uno de los episodios políticos más graves en la historia reciente del país asiático.

El fallo fue emitido por la Corte del Distrito Central de Seúl, cuyo juez, Ji Gwi-yeon, sostuvo que la decisión del exmandatario provocó “enormes costos sociales” y subrayó la ausencia de arrepentimiento por parte del acusado.

“La declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales, y es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento”, afirmó el magistrado.

“Lo sentenciamos a prisión perpetua”.

La noche que sacudió a Corea del Sur

La crisis se desató la noche del 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon apareció en un mensaje televisado para anunciar la imposición de la ley marcial. Argumentó que eran necesarias medidas drásticas para erradicar supuestas “fuerzas antiestatales” y amenazas vinculadas a influencia norcoreana.

Con la medida, declaró la suspensión del Gobierno civil y el inicio del mando militar. Tropas fueron enviadas a la sede legislativa con el objetivo de controlar la asamblea.

Sin embargo, la ley marcial fue revertida apenas seis horas después, cuando diputados —respaldados por manifestantes— lograron romper el cerco de las fuerzas de seguridad y votaron de urgencia para anular la decisión presidencial.

Acusaciones de insurrección y abuso de poder

La fiscalía acusó a Yoon de dirigir una insurrección motivada por un “deseo de poder orientado a la dictadura y al mando de largo plazo”. Bajo la legislación surcoreana, este delito contempla únicamente dos posibles penas: cadena perpetua o muerte.

Durante el proceso judicial, el tribunal determinó que el envío de militares al Parlamento tuvo como objetivo “paralizar la asamblea por un período considerable”, lo que configuró el delito de insurrección.

Yoon, de 65 años, fue destituido, detenido y procesado por múltiples cargos, que incluyeron también obstrucción de la justicia. El exmandatario ha negado haber actuado ilegalmente y sostiene que sus acciones buscaban “salvaguardar la libertad” frente a lo que describió como una “dictadura legislativa” de la oposición.

Otros condenados y tensión en las calles

El exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, fue condenado a 30 años de prisión por su participación en la crisis.

Los fiscales habían solicitado la pena de muerte para Yoon, la sanción más severa contemplada por la ley surcoreana para el delito de insurrección.

Tras conocerse el veredicto, miles de simpatizantes del exmandatario se congregaron frente al tribunal en Seúl con pancartas como “Yoon, grande de nuevo” y “Retiren los cargos contra el presidente Yoon”. Un fuerte despliegue policial fue implementado para prevenir disturbios.

Un precedente histórico

Considerado durante décadas un símbolo de estabilidad democrática en Asia, Corea del Sur no enfrentaba una crisis de esta magnitud desde los periodos de gobiernos militares entre 1960 y 1980.

El intento fallido de imponer la ley marcial reavivó recuerdos de golpes de Estado pasados y abrió un intenso debate sobre los límites del poder presidencial en el país.

Con esta sentencia, la justicia surcoreana marca un precedente contundente en defensa del orden constitucional y la institucionalidad democrática.

