“La ley debe seguir su curso”: Carlos III tras la detención de su hermano Andrés por caso Epstein

Rey Carlos III. Foto: AFP.

El rey Carlos III afirmó que “la ley debe seguir su curso” tras la detención de Andrés de Inglaterra en el Reino Unido, en el marco de investigaciones por sus vínculos con Jeffrey Epstein, empresario fallecido y delincuente sexual convicto. La declaración fue emitida mediante un comunicado de la Casa Real británica, luego de que autoridades confirmaran el arresto del expríncipe.

Foto: The Royal Family.

Carlos III fija postura tras detención de Andrés de Inglaterra

En el mensaje difundido por la Casa Real, Carlos III señaló que recibió con preocupación la noticia sobre Andrés de Inglaterra y las sospechas de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

“Lo que viene ahora es un proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto es investigado de manera adecuada y por las autoridades competentes”, indicó el monarca.

Agregó que cuentan con apoyo y cooperación incondicionales ante el proceso en curso. También sostuvo que no sería adecuado hacer más comentarios mientras se desarrolla la investigación y que continuará con sus deberes oficiales.

Policía confirma detención en el Reino Unido

Horas antes del pronunciamiento de Carlos III, la Policía del Valle del Támesis informó que, como parte de una investigación, fue arrestado un hombre de 60 años de Norfolk por sospechas de mala conducta en un cargo público.

Las autoridades detallaron que se realizan registros en direcciones ubicadas en Berkshire y Norfolk. Posteriormente, la cadena BBC informó que el detenido era Andrés de Inglaterra, hermano del rey.

La detención ocurrió en su residencia en Sandringham, dentro del territorio del Reino Unido, según los reportes oficiales y medios británicos.

Investigación por vínculos con Jeffrey Epstein

La investigación está relacionada con los lazos de Andrés de Inglaterra con Jeffrey Epstein, empresario estadounidense que fue condenado por delitos sexuales y falleció en 2019.

En años previos, el expríncipe negó las acusaciones en su contra y anunció cambios en su estatus dentro de la familia real. En 2019 comunicó que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo vinculado con Jeffrey Epstein.

Retiro de títulos y renuncia formal

Semanas antes de la detención, la familia real británica inició el proceso formal para retirar los títulos de Andrés de Inglaterra. También fue expulsado de la residencia en la que vivía en Windsor, al oeste de Londres.

En octubre de 2025, el propio Andrés anunció que renunciaba a sus títulos, incluido el de duque de York, al señalar que las acusaciones en su contra distraían del trabajo del rey y de la familia real. Hasta el momento, las autoridades del Reino Unido no han dado a conocer detalles adicionales sobre los cargos específicos ni sobre la evolución del proceso judicial.

