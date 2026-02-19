Quién es el expríncipe Andrés, detenido en Reino Unido por relación con Jeffrey Epstein.

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades lo detuvieron en su casa. Foto: Reuters.

La detención del expríncipe Andrés se suma a una serie de consecuencias por el presunto abuso sexual de una adolescente y su relación con Jeffrey Epstein, que derivó en la pérdida de su título.

Este 19 de febrero, autoridades de Reino Unido aprehendieron al expríncipe Andrés en su residencia, lo cual, estaría relacionado con la entrega de documentos sensibles de su país a Jeffrey Epstein, cuando eran amigos.

Su detención es un clavo más en la reputación que el expríncipe Andrés fue perdiendo en los últimos años, desde que Virginia Guiffre lo señaló por abuso sexual en propiedades de Jeffrey Epstein.

¿Quién es el expríncipe Andrés?

Andrew Christian Mountbatten-Windsor nació el 19 de febrero de 1960, en el Palacio de Buckingham, en Londres. Es hijo de Isabel II y Felipe de Edimburgo. Pertenece a la casa real Windsor y se convirtió en Duque de York en julio de 1986, día de su boda.

Como piloto de helicópteros, participó en la Guerra de las Malvinas, en 1982. Ascendió al rango de comandante y se retiró de la Marina Real británica en el 2001.

Tras eso, entre 2001 y 2011, ejerció como representante de Comercio Internacional e Inversiones de Reino Unido.

Relación de Andrés y Jeffrey Epstein

En noviembre del 2018, el Miami Herald publicó una investigación sobre fallas en el acuerdo judicial de Jeffrey Epstein del 2008, cuando lo condenaron por abusar de menores de edad en su casa de Palm Beach, California.

Se dio eco a las víctimas, incluida Virginia Guiffre, quien desde el 2011 declaró que fue obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés, cuando tenía 17 años.

Según su declaración, fue abusada en tres ocasiones durante la década de los 2000. Sucedió en Londres, en la casa de Ghislaine Maxwell; en la propiedad de Jeffrey Epstein en Nueva York, y en su isla privada.

Un año después, en noviembre del 2019, la BBC entrevistó a Andrés, quien negó las acusaciones de Virginia Giuffre y calificó como un “error de juicio” seguir en contacto con Jeffrey Epstein después de su primera condena por abuso en 2008.

Para el 20 de noviembre, el Palacio de Buckingham anunció la suspensión de Andrés de sus funciones públicas. La reina Isabel II dio su consentimiento.

En agosto del 2021, Virginia Guiffre presentó una demanda civil por el abuso ante un juez de Estados Unidos. Para enero del 2022, el Palacio de Buckingham retiró a Andrés sus afiliaciones militares honorarias y patronazgos reales, toda vez que enfrentaría el juicio como ciudadano privado.

Los años siguientes fueron una cascada de pérdida de títulos y cargos honorarios, conforme aumentaban los señalamientos y pruebas sobre la amistad del príncipe Andrés y Jeffrey Epstein.

A finales del 2025, su hermano, el Rey Carlos III emitió cartas patentes para retirarle el tratamiento de “Su Alteza Real” en actos oficiales, así como el título de príncipe. También ordenó su salida del Registro de Nobles como duque y le quitó el rango honorario militar de vicealmirante.

La detención del expríncipe Andrés

Este 19 de febrero, agentes detuvieron al expríncipe en su residencia de Sandringham, en el condado de Norfolk, en Inglaterra, informó la cadena BBC.

La Policía del Valle de Támesis confirmó dicha operación, por lo que el detenido permanecía en la comisaría mientras avanzaban las diligencias.

En un comunicado, las autoridades indicaron que el arresto era bajo sospecha de una mala conducta en el cargo público.

Aunque no brindaron detalles, esto coincide con los correos de Jeffrey Epstein divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se destaca que el expríncipe Andrés facilitó documentos sensibles del gobierno británico al empresario.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: