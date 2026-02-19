Perú y la “fábrica de presidentes”: suman ocho en una década

GENERANDO AUDIO...

La crisis política inició en el 2016. Foto: AFP.

Con la reciente designación de José María Balcázar, Perú suma un total de ocho presidentes en la última década, debido a una inestabilidad política dentro del Congreso.

Con 60 votos a favor, el Poder Legislativo designó como mandatario interino a José María Balcázar, un congresista de izquierda, el pasado 18 de febrero.

El abogado de 83 años juró al cargo, por lo que gobernará a Perú hasta el 28 de julio, una vez que se concreten las elecciones presidenciales del 12 de abril.

Su nombramiento ocurre un día después de que el Congreso de Perú destituyó, con 75 votos, al presidente interino José Jerí por inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo, como se determinó en un rápido juicio político.

La crísis política en Perú

Con la designación de José María Balcázar, suman ocho presidentes en Perú en la última década, lo que exhibe una inestabilidad política en el país.

De esos, cuatro mandatarios fueron destituidos por el Congreso. En cambio, dos renunciaron anticipadamente, toda vez que sólo uno terminó su interinato.

Dicha crisis inició en las elecciones del 2016, cuando chocaron los poderes Legislativo y Ejecutivo, una situación que permanece en la actualidad por falta de consenso político, según AFP.

Cronología de los presidentes de Perú

Pedro Pablo Kuczynski

La crisis inició con el gobierno derechista de Pedro Pablo Kuczynski, quien quedó como presidente tras derrocar a la populista Keiko Fujimori en julio del 2016.

Sin embargo, Fujimori obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso que forzó a Kuczynski a renunciar en marzo del 2018, apelando a su relación por el escándalo de Odebrecht.

Martín Vizcarra

El vicepresidente de Kuczynski, Martín Vizcarra, asumió la presidencia para completar el mandato previsto hasta julio del 2021. Sin embargo, heredó la enemistad del fujimorismo, según AFP.

En consecuencia, fue destituido por el Congreso el 10 de noviembre del 2020, tras un juicio político por “incapacidad moral permanente”.

Manuel Merino

Por ello, Manuel Merino asumió la titularidad del Ejecutivo, aunque sólo estuvo cinco días en el cargo, pues renunció tras violentas protestas que dejaron dos muertos.

Francisco Sagasti

Para esta ocasión, el Poder Legislativo eligió a Francisco Sagasti como presidente interino. fue el único que completó su mandato de ocho meses, hasta julio del 2021, año de elección.

Pedro Castillo

Las elecciones fueron ganadas por Pedro Castillo, un maestro de escuela de origen campesino, cuyo gobierno era visto como una reivindicación de las clases cajas, de acuerdo con AFP.

No obstante, los legisladores peruanos lo destituyeron en diciembre del 2022, por intentar disolver al Congreso y gobernar por decreto. Para entonces, el Poder Legislativo era en su mayoría de derecha.

La salida de Pedro Castillo provocó protestas que dejaron alrededor de medio centenar de muertos.

Dina Boluarte

La vicepresidenta de Pedro Castillo, Diana Boluarte, asumió la presidencia, convirtiéndose en la primera mujer mandataria de Perú. Pero como en los casos anteriores, congresistas la removieron el 10 de octubre del 2025.

Le aplicaron un juicio político donde diputados apelaron a una incapacidad para ejercer el cargo. Ocurrió en medio de protestas por inseguridad y extorsiones. Finalmente, José Jeri la reemplazó.

