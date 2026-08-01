Explota camión bomba en Cúcuta, Colombia; deja 11 heridos

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Continúan las investigaciones tras el atentado. Foto: AFP

Un camión bomba explotó este sábado junto a una estación de policía en Cúcuta, ciudad ubicada cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, dejando al menos 11 personas heridas, informaron autoridades locales. El ataque ocurrió a seis días de la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella.

El secretario de Seguridad del departamento de Norte de Santander, George Quintero, confirmó que entre los lesionados hay ocho policías y tres civiles, y calificó el atentado como un hecho “atroz” y “violento”.

¿Qué se sabe de la explosión del camión bomba en Cúcuta?

Tras la detonación, periodistas de AFP documentaron un vehículo en llamas, fachadas destruidas y un fuerte despliegue de policías y militares en la zona.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables del atentado y las circunstancias en las que ocurrió la explosión.

Hasta el momento se confirmó:

11 personas lesionadas .

. Ocho son policías y tres civiles.

El ataque ocurrió junto a una estación de policía.

Continúan las investigaciones oficiales.

Atentado ocurre antes de la investidura de Abelardo de la Espriella

El atentado se registra seis días antes de que Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia de Colombia, el próximo 7 de agosto, en una ceremonia que se realizará en Cali, en lugar del tradicional acto en Bogotá.

El presidente electo ha anunciado que buscará intensificar la lucha contra las guerrillas y organizaciones dedicadas al narcotráfico, además de impulsar una alianza militar con Estados Unidos e Israel.

Su investidura contará con un operativo de seguridad integrado por alrededor de 11 mil soldados y policías, quienes realizarán labores de vigilancia por tierra, aire y mar.

De la Espriella también ha denunciado públicamente la existencia de presuntos planes para atentar contra su vida, mientras que las pasadas elecciones estuvieron marcadas por hechos de violencia política y ataques con explosivos contra la fuerza pública.

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