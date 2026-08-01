Incendio en la catedral de San Basilio moviliza a bomberos en Moscú; no hay heridos

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Se registra incendio en catedral de San Basilio. Foto: AFP

Un incendio se registró durante la madrugada de este sábado en la catedral de San Basilio, uno de los monumentos más emblemáticos de Moscú y ubicado en la Plaza Roja. De acuerdo con medios locales, los bomberos controlaron el fuego rápidamente y los servicios de emergencia no reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades rusas no han informado las causas del siniestro. El incendio ocurrió en una zona administrativa del recinto y obligó al despliegue de equipos de emergencia para evitar que las llamas se extendieran al resto del edificio.

Misterioso incendio, stanotte, nella cattedrale di San Basilio, sulla piazza Rossa.

Le autorità, come al solito, non danno spiegazioni. pic.twitter.com/i0FyMm1k90 — Lunacharsky (@silupescu) August 1, 2026

Incendio en la catedral de San Basilio fue controlado sin víctimas

Según con lo informado por los cuerpos de emergencia, el incendio comenzó en la oficina del director de la catedral de San Basilio y afectó una superficie aproximada de 10 metros cuadrados.

Las autoridades desplegaron 10 vehículos de bomberos para atender la emergencia y controlar el fuego en pocos minutos. De manera preliminar, los servicios de emergencia confirmaron que no hubo personas lesionadas ni fallecidas durante el incidente.

Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio y las investigaciones continúan para determinar qué provocó el siniestro.

La catedral de San Basilio es un símbolo de Moscú

La catedral de San Basilio se ubica en la Plaza Roja, frente a los muros del Kremlin, y es uno de los edificios más representativos de Rusia por sus características cúpulas de colores.

En 1990, el templo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como parte del conjunto monumental integrado por el Kremlin y la Plaza Roja, considerados algunos de los sitios históricos más importantes del país.

Las autoridades rusas mantienen las investigaciones para esclarecer las causas del incendio y evaluar si el inmueble histórico sufrió daños adicionales.

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