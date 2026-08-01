Veintidós líderes de la UE piden reunión urgente para abordar crisis migratoria en Ceuta

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Temen nuevos intentos de ingreso masivos. Foto: AFP

Veintidós líderes de la Unión Europea (UE) solicitaron una videoconferencia urgente de los ministros del Interior para analizar la situación de los miles de migrantes en Ceuta y definir una respuesta conjunta. En una carta abierta, los mandatarios pidieron reforzar las medidas para frenar la migración irregular y proteger las fronteras exteriores del bloque.

La iniciativa fue impulsada por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y la jefa del gobierno de Dinamarca, Mette Frederiksen, en medio de la tensión por la crisis migratoria en el enclave español.

¿Qué piden los líderes de la Unión Europea?

En la carta, los 22 firmantes señalaron que Europa tiene la obligación de combatir la inmigración ilegal y evitar que los cruces masivos generen la percepción de que es posible ingresar de forma irregular al territorio comunitario.

Los líderes advirtieron que esa situación podría incentivar nuevos intentos de ingreso y debilitar la política migratoria común de la UE.

Entre las medidas planteadas destacan:

Convocar una reunión urgente de ministros del Interior.

Reforzar el apoyo de Frontex en las fronteras exteriores.

en las fronteras exteriores. Evaluar la cooperación de la Unión Europea con Marruecos .

. Mantener acciones para impedir cruces irregulares.

Meloni insiste en reforzar las fronteras de Europa

Giorgia Meloni afirmó que la protección de las fronteras exteriores es una responsabilidad compartida por todos los países de la Unión Europea y aseguró que la postura de Italia recibe cada vez más respaldo.

Entre los firmantes se encuentran el canciller alemán Friedrich Merz y los primeros ministros de Hungría, Suecia y Polonia. No firmaron los líderes de Francia ni Portugal, ambos con frontera directa con España.

Por su parte, el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, descartó que España abandone el espacio Schengen y aseguró que existe una buena cooperación entre ambos países.

También informó que Francia mantendrá el refuerzo de la vigilancia en la frontera franco-española durante el tiempo que sea necesario.

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