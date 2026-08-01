Incendios en Grecia dejan tres bomberos muertos y miles de hectáreas quemadas

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Incendios avanzan en Grecia. Foto: AFP

Los incendios forestales en Grecia han dejado al menos tres bomberos muertos esta semana. A su vez, cientos de elementos de emergencia continúan combatiendo las llamas en distintas regiones del país. Uno de los frentes más críticos se mantiene en Porto Germeno, una popular zona costera ubicada a unos 70 kilómetros de Atenas.

Las condiciones climáticas han complicado las labores de combate al fuego. Los fuertes vientos han favorecido la rápida propagación de las llamas y limitado el trabajo de los aviones cisterna. Mientras tanto, las autoridades mantienen la alerta máxima por riesgo de nuevos incendios.

🇬🇷 🔥 Veliki šumski požar u Grčkoj koji je iz Viotije stigao do Atike i oblasti Porto Germeno zahvatio je široko područje, a u gašenje je od jutros uključeno devet kanadera i četiri helikoptera.



⬇️ Požar se proširio na dva fronta, dok je kod mesta Psata izdato upozorenje za… pic.twitter.com/RWpxYIiM6i — Sputnik Србијa (@rs_sputnik) August 1, 2026

Incendios en Grecia amenazan zonas costeras y viviendas

Más de 300 bomberos trabajan en Porto Germeno, donde el fuego avanzó hasta la costa y provocó daños en viviendas, según informó el cuerpo de bomberos.

El incendio comenzó el viernes cerca de la localidad de Agios Vasileios. Aunque Protección Civil ordenó la evacuación, varios habitantes permanecieron en la zona, por lo que alrededor de 300 personas tuvieron que ser rescatadas por mar.

De acuerdo con Theodore Giannaros, meteorólogo e investigador del Observatorio Nacional de Atenas, la superficie afectada supera las 4 mil a 5 mil hectáreas, por lo que calificó los daños como “inconcebibles”.

Grecia mantiene alerta máxima por riesgo de incendios

Además de Porto Germeno, las autoridades reportaron incendios en la isla de Creta, el Peloponeso y el suburbio de Haidari, al oeste de Atenas, donde también se realizaron evacuaciones preventivas.

El Gobierno mantiene la alerta máxima por riesgo de incendios en el área metropolitana de Atenas, zonas del Peloponeso, Grecia central, Creta y la región fronteriza con Turquía.

Las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos continúan favoreciendo la propagación del fuego. De acuerdo con especialistas, estas condiciones extremas están relacionadas con el cambio climático, que ha incrementado la intensidad y frecuencia de los incendios forestales en Europa.

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