FBI frustra presunto atentado contra la Casa Blanca durante función de UFC por cumpleaños de Trump

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La pelea se realizó durante el cumpleaños de Trump. Foto: AFP.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó que frenaron un presunto atentado planeado durante la pelea de la UFC, celebrada en la Casa Blanca durante el cumpleaños del presidente Donald Trump.

El funcionario compartió en sus redes sociales un artículo de Fox News, donde se aseguró la existencia de un ataque con drones y francotiradores.

Al respecto, Kash Patel dijo que ejecutaron un operativo en varios estados, donde detuvieron a los responsables, antes del atentado.

“Gracias a la rápida actuación de este FBI, de nuestros socios y del Departamento de Justicia en una operación que abarcó varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los ataques supuestamente planificados fueron frenados en seco”, difundió en X.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

¿Cómo sería el presunto atentado?

Fox News informó que las autoridades detuvieron a cinco personas en el operativo mencionado, de acuerdo con funcionarios consultados.

Los investigadores del FBI identificaron que había 23 personas dentro de una “posible red de conspiradores” que planeaba un atentado en la pelea de la UFC en la Casa Blanca.

Presuntamente, el grupo contemplaba impactar drones en edificios cercanos a la Casa Blanca. Con eso, querían provocar una evacuación masiva que “dirigiera a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostado.”

Asimismo, la cadena informativa alertó sobre presuntos planes de asaltar las puertas de la Casa Blanca con una “segunda oleada”.

Al respecto, el FBI dijo a la AFP que “por el momento no tenemos nada que añadir a la publicación”.

La pelea de la UFC en el cumpleaños de Donald Trump

El pasado 14 de junio, más de 4 mil aficionados se reunieron en el Jardín Sur de la Casa Blanca para la pelea de la UFC organizada por el 250 aniversario de Estados Unidos.

Esta actividad también coincidió con el cumpleaños 80 de Donald Trump, quien tiene una estrecha relación con Dana White, presidente de la UFC.

Antes de subir al ring, el mandatario republicano emitió un saludo en el histórico balcón Truman durante el himno nacional, mientras 12 aviones militares realizaban un estruendoso sobrevuelo.

Donald Trump vio cómo el brasileño Diego Lopes noqueó al estadounidense Steve García en menos de tres minutos de combate.

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