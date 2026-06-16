Sismo de magnitud 6.7 estremece Indonesia; no se reportan víctimas

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Foto: AFP

Un potente sismo de magnitud 6.7 estremeció este martes el centro de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que inicialmente se reportaran víctimas o daños.

El sismo de baja profundidad tuvo su epicentro al sudeste de la ciudad de Palu, capital de la provincia central de Sulawesi, a las 10:27 hora local.

‼A few minutes ago: CCTV footage captures the strong shaking caused by the M6.7 earthquake in Central Sulawesi, Indonesia. pic.twitter.com/UK5ilnVabx — News.Az (@news_az) June 16, 2026

Sismos en la región

Apenas hace una semana, el lunes un fuerte terremoto de magnitud 7.8 dejó al menos 41 muertos y miles de desplazados al sur de Filipinas, vecina de Indonesia, donde también se registraron evacuaciones.

El temblor de 7.8 se produjo a las 07:37 hora local y tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao.

En la provincia de Sarangani, una de las más afectadas, algunas zonas siguen siendo accesibles solo en helicóptero, y las numerosas réplicas complican las labores de los equipos de rescate.

Melihat besarnya gempa dengan mudah terdeteksi melalui goyangan air di kolam seperti ini.#gempa #earthquake #indonesia pic.twitter.com/84j4OFKmWu — Learn to Fly (@joh4nz) June 16, 2026

“Todavía hay réplicas, así que los equipos de rescate avanzan con mucha cautela. Es un desafío”, declaró en una rueda de prensa el jefe de la defensa civil regional, Rodrigo Sosmena. Varias réplicas fuertes sacudieron la zona después del temblor inicial.

El terremoto del lunes provocó numerosos daños y escenas de pánico, documentados en múltiples videos. En uno de ellos, difundido en redes sociales, se ve un centro comercial de General Santos desplomarse.

El sismo llevó a emitir órdenes de evacuación en zonas costeras del sur de Filipinas y en la vecina Indonesia, y activó alertas de tsunami en varios países antes de ser levantadas.

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