Gobierno de Trump no ordenó pesquisas contra gobernador de California, asegura fuente cercana al caso

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Al gobernador de California no se le investiga por orden de Trump. Foto: AFP

La investigación federal contra Gavin Newsom, gobernador de California, se originó a partir de denuncias anónimas y no fue impulsada por el Departamento de Justicia en Washington, de acuerdo con una fuente familiarizada con el caso.

La pesquisa, que involucra a personas cercanas al mandatario estatal, se desarrolla desde hace aproximadamente un año bajo la conducción de la Fiscalía federal para el distrito este de California, con sede en Sacramento.

La información surge después de que Gavin Newsom, considerado como uno de los posibles aspirantes a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de 2028 en Estados Unidos, acusó al presidente Donald Trump de impulsar una investigación en su contra por motivos políticos.

¿Cómo inició la investigación contra Gavin Newsom?

Según la fuente, que solicitó el anonimato, las investigaciones no fueron ordenadas desde la sede central del Departamento de Justicia en Washington.

Las indagatorias comenzaron hace un año tras la recepción de denuncias anónimas por parte de la Fiscalía federal del distrito este de California.

De acuerdo con la misma fuente, los investigadores centran parte de sus indagatorias en la “actividad fiscal” relacionada con la esposa del gobernador, la documentalista Jennifer Siebel Newsom.

La investigación también incluye actividades vinculadas con asesores actuales del gobernador y con su ex jefa de gabinete, Dana Williamson.

Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer más detalles sobre el alcance de las pesquisas ni han informado sobre posibles acusaciones formales.

Ex jefa de gabinete de Newsom se declaró culpable de fraude

La fuente indicó que Dana Williamson, ex jefa de gabinete del gobernador de California, se declaró culpable en mayo de fraude bancario, fraude electrónico y otros delitos.

Los ilícitos, precisó la fuente, ocurrieron antes de que Williamson trabajara con la administración de Newsom.

Las autoridades estadounidenses no han señalado que el gobernador esté implicado en esos hechos.

Newsom acusa a Trump de una investigación por “venganza personal”

El lunes, Gavin Newsom afirmó que agentes federales han interrogado a amigos y socios tanto suyos como de su esposa.

También aseguró que las autoridades revisaron “años y años de documentos diversos”.

El gobernador calificó la investigación como una represalia política impulsada por el presidente Donald Trump.

“Uno por uno, cualquiera que ha desafiado a Donald Trump ha terminado en su lista negra”, declaró Newsom.

El mandatario estatal mencionó al exdirector del FBI James Comey, al expresidente de la Reserva Federal Jerome Powell y a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, como ejemplos de personas que, según él, han enfrentado investigaciones tras confrontar al presidente estadounidense.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha emitido una postura pública sobre las declaraciones del gobernador de California.

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